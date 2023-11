Previsioni Meteo per l’Umbria: Allerta Arancione il 5 Novembre 2023

Dettagli dell’Allerta Meteo

La Protezione Civile dell’Umbria ha emesso un’allerta meteo di livello arancione per la giornata di domenica 5 novembre 2023. La previsione indica la presenza di forti venti e temporali. Le informazioni sono state aggiornate il 4 novembre e pubblicate sul sito ufficiale della Protezione Civile dell’Umbria.

Situazione Sinottica Generale

Secondo le informazioni disponibili sul sito della Protezione Civile dell’Umbria, la situazione sinottica europea è fortemente influenzata dalla presenza di un ampio e profondo ciclone atlantico. Un nuovo minimo di pressione al suolo di 964 hPa è previsto sulle isole britanniche e si muoverà verso il mare del nord. Una vasta saccatura di questa depressione si estenderà sul Mediterraneo, favorendo la formazione di un minimo di pressione nella serata del 4 novembre sul golfo del Leone. Questo minimo si sposterà rapidamente sul golfo di Genova, associato al transito di un sistema frontale a prevalente carattere freddo, che si prevede transiterà sull’Italia centrale nelle prime ore di domenica 5 novembre.

Previsioni per l’Umbria

Per quanto riguarda l’Umbria, la giornata di domenica 5 novembre sarà caratterizzata da condizioni meteo perturbate durante la notte e al primo mattino, con la possibilità di rovesci e temporali, che potrebbero essere localmente forti e persistenti. Si prevede un miglioramento dal pomeriggio, con la cessazione delle precipitazioni e ampie schiarite. I venti saranno forti, raggiungendo la forza di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o raffiche di tempesta sui settori appenninici.

Consigli e Precauzioni

Consigli per la Popolazione

In vista dell’allerta meteo, è consigliabile che la popolazione dell’Umbria adotti tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dalle avverse condizioni meteorologiche. È importante rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteo e seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.

Precauzioni per le Attività all’Aperto

Le attività all’aperto dovrebbero essere limitate o evitate durante l’allerta meteo, in particolare nelle aree più esposte ai forti venti e ai temporali. È consigliabile evitare viaggi non necessari e prestare particolare attenzione se si è costretti a spostarsi in auto, a causa del rischio di alberi caduti o di allagamenti.