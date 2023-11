Condizioni Meteo nel Lazio: Allerta Gialla il 5 Novembre 2023

Previsioni Meteo per la Regione Lazio

Allerta Gialla per Temporali

La giornata del 5 novembre 2023 si preannuncia turbolenta per la regione Lazio, con un’allerta gialla per temporali in vigore. Questo avviso è stato rilasciato dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che prevede forti precipitazioni, con pioggia, grandine, attività elettrica intensa e forti raffiche di vento. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, le temperature sono in lieve aumento, variando tra i 12 gradi Celsius registrati a Viterbo e i 22 gradi Celsius a Roma.

Condizioni Meteo a Roma

La capitale non sarà risparmiata dalle avverse condizioni meteorologiche. Dopo un breve periodo di tregua, il maltempo è previsto tornare a Roma. Le aree vicino al Tevere, da Ponte Milvio a Ostia, sono particolarmente a rischio. Si raccomanda cautela anche lungo tutto il litorale romano, dove si sono verificate mareggiate nei giorni precedenti. Le temperature a Roma variano tra i 15 e i 22 gradi Celsius, con temporali previsti soprattutto nella mattinata, seguiti da possibili schiarite nel pomeriggio.

Previsioni Meteo per le Province del Lazio

Condizioni Meteo a Viterbo e Rieti

Anche le altre province del Lazio non saranno risparmiate dai temporali. A Viterbo, le temperature più basse sono previste oscillare tra i 12 e i 18 gradi Celsius. Nonostante ciò, il cielo dovrebbe schiarirsi nel pomeriggio. A Rieti, invece, le temperature varieranno tra i 13 e i 18 gradi Celsius, con temporali previsti fino alle 19:00.

Condizioni Meteo a Latina e Frosinone

Le condizioni meteorologiche sembrano essere più clementi a Latina e Frosinone. A Latina, le temperature varieranno tra i 16 e i 21 gradi Celsius, mentre a Frosinone si prevedono temperature tra i 14 e i 18 gradi Celsius. In entrambi i casi, le precipitazioni dovrebbero interrompersi a metà giornata.

In conclusione, la giornata del 5 novembre 2023 si preannuncia turbolenta per la regione Lazio, con un’allerta gialla per temporali in vigore. Si raccomanda a tutti di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile.