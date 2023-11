Sul Vecchio Continente e per la precisione sull’area Centro-Settentrionale, sono in atto parecchi movimenti nella circolazione atmosferica con un evidente apertura di un canale dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo, che sta portando da alcuni giorni severe perturbazioni con precipitazioni intense e venti forti.

Questo sistema influenza il tempo anche in Italia dove, in questi ultimi giorni appunto, si sono alternate pesanti ondate di maltempo che hanno provocato vittime e danni incalcolabili.

Anche con l’inizio della prossima settimana si prevedono piogge, in particolare al Centro-Sud e soprattutto tra la notte di Lunedì 6 e la giornata di Martedì 7 Novembre.

Tuttavia, l’attenzione sembra essere focalizzata su Giovedì 9 e i giorni successivi, quando si prevede un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche in gran parte del Paese.

Questo cambiamento sarà causato da correnti d’aria di origine polare che scenderanno direttamente dal Nord Europa. Secondo le ultime elaborazioni in nostro possesso, queste masse d’aria fredde ed instabili raggiungeranno con tutta probabilità il bacino del Mediterraneo, dando luogo alla formazione di un ciclone nei mari italiani.

Uno scenario che potrebbe portare a l’ennesimo periodo meteorologicamente instabile con una probabilità elevata di piogge in molte regioni e anche il ritorno della neve in montagna localmente a quote basse per il periodo. Si prevede infatti un significativo calo delle temperature a causa dei venti provenienti dal Nord.

Insomma, in generale, sembra che il mese di Novembre in Italia si orienti verso un periodo meteorologicamente dinamico e ricco di sorprese, con l’arrivo di temperature più fredde e condizioni climatiche molto mutevoli.

Vedremo se ci saranno ulteriori conferme con i prossimi aggiornamenti.