Ultimi negoziati sul clima per un nuovo fondo di aiuto ai paesi in via di sviluppo

I negoziatori sul clima provenienti da nazioni ricche e industrializzate e da paesi poveri devastati dal riscaldamento globale stanno avviando un ultimo incontro decisivo per finalizzare i piani di un nuovo fondo destinato ad aiutare i paesi in via di sviluppo a pagare per le perdite e i danni climatici che hanno fatto molto poco per causare. L’impasse finora nei negoziati dimostra che esiste ancora un ampio divario tra l’aiuto climatico che i paesi sviluppati hanno promesso da tempo e quello che sono pronti a fornire.

Il ruolo della COP28

Gli analisti delle politiche climatiche affermano che un fallimento nel raggiungere un accordo potrebbe minare i colloqui globali sul clima della COP28 che si terranno dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai, erodendo la poca fiducia che i paesi in via di sviluppo hanno nei confronti dei paesi sviluppati.

Il termine “perdita e danno” è un termine ombrello tecnico delle Nazioni Unite per gli accordi volti a coprire il costo degli impatti climatici permanenti e irreversibili che non possono essere mitigati o adattati. È stato menzionato formalmente per la prima volta nel 2007 alla COP13 e si è sviluppato a partire dall’articolo 4 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, in cui i paesi sviluppati si sono impegnati a “assistere i paesi in via di sviluppo che sono particolarmente vulnerabili agli effetti avversi dei cambiamenti climatici… fornendo nuove e ulteriori risorse finanziarie”.

Impatti e costi del cambiamento climatico

La perdita e il danno includono impatti come la perdita permanente di terre e case a causa dell’innalzamento del livello del mare, i costi di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dalle inondazioni e la perdita di entrate derivanti dai raccolti agricoli distrutti a causa della siccità. A livello globale, gli economisti del clima affermano che il costo annuo misurabile per i paesi in via di sviluppo raggiungerà un valore stimato di 400 miliardi di dollari entro il 2030, e supererà 1 trilione di dollari entro il 2050.

In alcuni paesi in via di sviluppo più piccoli, i costi sono impressionanti. Ad esempio, la Banca Mondiale ha stimato che quando la tempesta tropicale Erika ha colpito la Dominica nel 2015, ha distrutto beni economici per un valore di 483 miliardi di dollari, pari a circa il 90% del prodotto interno lordo del paese, una scala di perdita difficile da recuperare senza aiuti esterni.

Il ruolo dell’accordo di Parigi

L’articolo 8 dell’accordo sul clima di Parigi del 2015 ha ribadito l’importanza di affrontare la perdita e il danno come elemento chiave nell’accordo globale per limitare il riscaldamento. In particolare, ha scollegato eventuali pagamenti per perdite e danni da responsabilità o risarcimenti, su insistenza dei paesi sviluppati, che temono di essere legalmente responsabili per miliardi di dollari di perdite, danni e sofferenze già causati dalle loro emissioni.

Alla COP27 in Egitto lo scorso anno, i 196 paesi dell’UNFCCC hanno finalmente concordato di istituire un fondo per la perdita e il danno, incaricando un comitato di transizione con 14 membri provenienti da paesi in via di sviluppo e 10 membri provenienti da paesi sviluppati di elaborare specifiche raccomandazioni per l’approvazione alla COP28. Un comitato simile è stato istituito nel 2011 per delineare il Green Climate Fund, che ha mobilitato 13,5 miliardi di dollari per investimenti in sviluppo a basse emissioni e resiliente al clima.

Difficoltà nel raggiungere un accordo

Tuttavia, il comitato per la perdita e il danno non è stato in grado di concordare dettagli chiave del piano, tra cui se dovrebbe essere ospitato dalla Banca Mondiale o istituito come entità affiliata all’ONU; quali paesi contribuiranno al fondo e quali sono idonei a ricevere finanziamenti.

Come attualmente previsto, il finanziamento per la perdita e il danno è completamente volontario, con l’importo nel fondo dipendente da quanto i paesi sviluppati sono disposti a contribuire. Ci saranno revisioni periodiche per valutare se il finanziamento sta tenendo il passo con il costo in costante aumento degli impatti climatici, simile agli impegni volontari di riduzione delle emissioni fatti nell’ambito dell’Accordo di Parigi.

Un quadro climatico progettato per resistere ai disaccordi

Il fatto che il comitato di transizione per la perdita e il danno non abbia trovato un consenso alla fine degli incontri originariamente programmati alla fine di ottobre è stato solo uno dei recenti risultati deludenti delle recenti iniziative della COP. Nel 2021, alla COP26 a Glasgow, i leader mondiali si sono impegnati a fermare la deforestazione globale, che è fondamentale per ridurre le concentrazioni di anidride carbonica nell’atmosfera, ma la perdita di copertura forestale è aumentata del 4% l’anno successivo. Il vertice di Glasgow ha anche visto 100 paesi impegnarsi a ridurre le emissioni di metano del 30% entro il 2030, ma da allora il metano nell’atmosfera è salito a un livello record.

La maggior parte dei paesi non sta nemmeno rispettando i loro impegni di base del 2015 di ridurre le emissioni abbastanza da prevenire un aumento incontrollato della febbre del pianeta, e il rapporto sul divario di adattamento del Programma Ambientale delle Nazioni Unite pubblicato il 2 novembre ha mostrato che gli sforzi globali per finanziare l’adattamento ai cambiamenti climatici stanno rimanendo sempre più indietro. Quel fondo è importante nel contesto della perdita e del danno perché ogni dollaro non speso per l’adattamento ora porta a perdite e danni più costosi in seguito.

Tuttavia, alcuni esperti sottolineano il fatto che i diplomatici del clima avranno un’altra possibilità di trovare un terreno comune prima dell’apertura del cruciale vertice globale sul clima più avanti nel mese, dimostrando la flessibilità e la continuità istituzionale del processo climatico dell’ONU. Come paese ospitante della COP28, gli Emirati Arabi Uniti hanno assunto la responsabilità di ospitare il comitato per la perdita e il danno nell’ambito del quadro, fornendo un luogo e supporto logistico e tecnico.

È difficile immaginare paesi con interessi così divergenti che continuano a parlare di un argomento spinoso come i pagamenti per i danni climatici al di fuori del quadro di governance climatica dell’ONU, notano, perché c’è poco incentivo per i singoli paesi ad agire su un problema che richiede una risoluzione globale.

L’Accordo di Parigi, in particolare, è progettato per essere flessibile, riconoscendo che le costellazioni politiche e sociali nazionali e internazionali cambieranno nel corso dei decenni di azione globale concertata necessaria per stabilizzare il clima.

Il miglior esempio è arrivato quando l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel giugno 2017 ha annunciato che avrebbe ritirato il paese dall’accordo, innescando un periodo di ritiro nel quadro che ha superato la sua presidenza, che ha permesso al presidente entrante Biden di invertire facilmente la decisione di Trump. Nel frattempo, il resto del mondo, più o meno, ha continuato a lavorare verso gli obiettivi dell’accordo, e i negoziatori sul clima degli Stati Uniti sono rimasti impegnati, sebbene parzialmente emarginati, nei colloqui annuali.

Ma la flessibilità è stata messa alla prova dal 2015, poiché le tensioni politiche e sociali globali si sono intensificate. I governi nazionalisti di destra in alcuni paesi chiave come l’Italia stanno mettendo in discussione gli obiettivi e le politiche climatiche globali e, in alcuni casi, stanno regredendo su di essi. L’invasione della Russia in Ucraina mostra i legami stretti tra i conflitti e la politica energetica, e la guerra tra Israele e Hamas ha il potenziale di interrompere la prossima COP 28.

Inoltre, gli impatti climatici stanno costringendo un numero crescente di persone a cercare di migrare verso rifugi sicuri, e l’ascesa delle proteste ambientali che coinvolgono la disobbedienza civile ha scatenato una dura reazione legale in alcuni paesi come la Germania, dove giovani attivisti per il clima sono stati detenuti in custodia preventiva per settimane a causa della loro intenzione dichiarata di bloccare le strade.

Nonostante tutto ciò, 196 paesi si sono ancora incontrati ogni anno per cercare di promuovere l’azione sul clima, ma l’esito finale delle discussioni sulla perdita e il danno sarà ancora una prova di se il processo climatico dell’ONU può mantenere una qualsiasi delle sue grandi promesse.

Disaccordi sulla sede del Fondo per la perdita e il danno

In un ciclo ormai familiare, l’euforia per aver raggiunto un importante accordo sul clima alla COP27 è stata sostituita dalla frustrazione quando la quarta riunione del comitato per la perdita e il danno si è conclusa senza raggiungere il suo obiettivo di elaborare un piano chiaro per il fondo per la perdita e il danno. Alcuni negoziatori hanno detto che i colloqui mancavano di spirito di collaborazione.

“Mi manca solo l’entusiasmo”, ha detto durante la sessione di chiusura Ali Waqas Malik, rappresentante del Pakistan nel comitato. “Abbiamo festeggiato a Sharm El-Sheikh quando questo è stato adottato e ci è stato dato il mandato di operativizzare il fondo in un anno”, ha detto, aggiungendo che il fondo è stato creato sullo sfondo delle catastrofiche inondazioni del 2022 in Pakistan che hanno ucciso migliaia di persone e ne hanno sfollate milioni di altre.

“Vite innocenti sono perite, e quale messaggio porterò a casa quando diranno che sei stato mandato a operativizzare il fondo e sei tornato a mani vuote?” ha detto. “Non c’è nulla sul tavolo, nessuna equità”.

Uno dei maggiori ostacoli è stato un disaccordo tra i paesi in via di sviluppo e i paesi sviluppati su dove stabilire il fondo. I negoziatori per i paesi sviluppati hanno detto che la Banca Mondiale ha la presenza globale, l’infrastruttura e la capacità legale per far funzionare il fondo il più rapidamente possibile, ha detto Preety Bhandari, che ha osservato i recenti colloqui del comitato di transizione per la perdita e il danno come analista delle politiche climatiche presso il World Resources Institute, un think tank globale sul clima senza scopo di lucro con sede a Washington, D.C.

“È ovvio che i paesi sviluppati vedono la Banca Mondiale come un’istituzione di fiducia, in cui hanno una partecipazione significativa e potere decisionale”, ha detto.

Ma i paesi in via di sviluppo non condividono quella fiducia. Vogliono che il fondo sia istituito come entità giuridica indipendente sotto l’autorità dell’UNFCCC, e non vincolato dalle modalità di funzionamento della Banca Mondiale, ha detto.

“Con un’opzione autonoma e sotto l’autorità dell’UNFCCC, hanno più voce nel dare indicazioni e nel rivedere le operazioni del nuovo fondo”, ha detto. “Hanno anche preoccupazioni sul fatto che non tutti i paesi in via di sviluppo siano idonei a ricevere finanziamenti dalla Banca Mondiale, così come preoccupazioni su potenziali commissioni elevate che potrebbero dover essere pagate alla Banca Mondiale per ospitare il fondo”.

Molti paesi in via di sviluppo temono che le politiche di prestito della Banca Mondiale possano aumentare il debito spesso schiacciante che stanno già sopportando a causa degli impatti climatici. Invece di prestiti, i paesi poveri devastati dal riscaldamento globale stanno “cercando principalmente sovvenzioni e sostegno diretto al bilancio per la perdita e il danno”, ha detto. Alcuni paesi in via di sviluppo vedono anche la Banca Mondiale come parte del problema climatico in quanto continua a finanziare progetti di combustibili fossili che accelerano il riscaldamento del pianeta.

Sebbene i paesi sviluppati abbiano sostenuto la Banca Mondiale durante i colloqui del comitato di ottobre, la sua ospitalità del fondo potrebbe non essere un requisito assoluto per gli Stati Uniti alla fine, ha detto Rod Schoonover, un ex funzionario dell’intelligence statunitense ora concentrato su questioni di sicurezza climatica come consulente e ricercatore associato presso lo Stockholm International Peace Research Institute.

“Non è che i negoziatori sul clima degli Stati Uniti siano insensibili agli argomenti del Sud del mondo”, ha detto. “È più che gli Stati Uniti hanno un sistema altamente disfunzionale in cui devono operare”.

L’arena internazionale a volte non apprezza appieno “quanto la politica interna degli Stati Uniti costringa quello che i diplomatici statunitensi possono fare nel dominio internazionale”, ha detto. “La perdita e il danno sono da tempo tossici sulla collina, e la folla di Steve Bannon si scaglierà su qualsiasi cosa facciano”.

E non è come se il dibattito sulla Banca Mondiale fosse l’unico problema spinoso, ha aggiunto.

“Decenni di azioni climatiche lente hanno posto i negoziatori su tutti i fronti in situazioni estremamente difficili”, ha detto. “Man mano che le minacce derivanti dagli shock guidati dal clima crescono, la frustrazione giustificabile del Sud del mondo aggiunge solo tensioni in un panorama di sicurezza internazionale già teso”.

L’ultimo documento sviluppato dal comitato di transizione durante la quarta riunione includeva opzioni come far ospitare temporaneamente il fondo dalla Banca Mondiale per farlo funzionare rapidamente mentre si crea una sede a lungo termine altrove, o addirittura tenere un processo di selezione aperto per determinare dove il fondo dovrebbe essere ospitato.

Nell’ultimo documento preparato per l’inizio dell’incontro di inizio novembre organizzato in fretta, i co-presidenti hanno esortato i membri del comitato a portare un spirito di solidarietà e collaborazione al tavolo.

“Chiediamo ai membri di riflettere profondamente sulle opinioni reciproche e di venire preparati a presentare compromessi e proposte creative che possano colmare le divisioni rimanenti”, hanno scritto.