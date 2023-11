Analisi climatica di ottobre 2023 nella Comunità Valenciana

Temperatura

Andamento generale

Nel mese di ottobre 2023, la Comunità Valenciana ha registrato un clima particolarmente caldo e secco. La temperatura media è stata di 19.0°C, superiore di 2.4°C rispetto alla media climatologica di riferimento. La precipitazione totale è stata di 7.3 mm, che rappresenta un calo dell’87% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 (58.6 mm).

Dettagli sulle temperature

Questo ottobre si colloca, insieme al 2013, come il secondo mese di ottobre più caldo dal 1950, preceduto solo da ottobre 2022. È anche il secondo mese più secco del secolo, dopo ottobre 2013, e il sesto più secco dal 1950. Analizzando i dati sulle temperature minime e massime, si nota una maggiore anomalia durante il giorno (+2.9°C) rispetto alla notte (+1.8°C). Ad eccezione dei giorni 21 e 22, che sono stati i più freddi, la temperatura media è rimasta costantemente al di sopra dei valori normali. Si segnalano in particolare i dati del giorno 1, quando sono state registrate le temperature più alte per un mese di ottobre negli osservatori interni di Valencia e Castellón.

Variazioni geografiche

Le maggiori anomalie termiche si sono registrate nelle province di Valencia e Castellón, con valori tra 2 e 3°C superiori alla media normale, e addirittura con anomalie superiori a 3°C nell’interno nord di Castellón. Nella provincia di Alicante, le anomalie sono state generalmente comprese tra +1.5 e +2.0°C.

Precipitazioni

Andamento generale

Il mese è stato molto secco in tre quarti del territorio, secco nel 16%, normale in una piccola zona del Rincón de Ademuz, la più occidentale, ed estremamente secco nell’8%, distribuito in zone dei litorali delle tre province. In una di queste zone estremamente secche si trova l’osservatorio di Valencia, dove sono stati accumulati solo 3.0 mm di pioggia, rendendo questo il mese di ottobre più secco nella città dal 1978, quando furono accumulati 2.8 mm.

Dettagli sulle precipitazioni

I massimi accumuli si sono registrati a Montanejos, con 17.6 mm, Tibi (Maigmó), 17.5 mm; Castellfort, 17.4 mm e Morella, 17.2 mm, mentre in quasi metà del territorio, la precipitazione è stata inferiore a 5 mm. Nelle tre province, il mese di ottobre ha presentato un notevole deficit pluviometrico, più marcato ad Alicante (-91%), dove è stato il mese più secco degli ultimi 25 anni. A Valencia, il deficit medio provinciale è stato dell’87% ed è il mese più secco dal 2013 (e il secondo più secco del secolo). Infine, il deficit medio a Castellón è stato dell’86%. In questa provincia, ottobre 2020 è stato leggermente più secco di ottobre 2023.

Previsioni future

Ottobre è il mese in cui storicamente si sono registrati più episodi di piogge torrenziali nel nostro territorio, ma negli ultimi 15 anni non c’è stato un temporale di precipitazioni torrenziali generalizzate in questo mese, con l’unica eccezione di ottobre 2018, quando ci fu un importante temporale di levante che colpì soprattutto il nord di Valencia e tutta la provincia di Castellón. Nei prossimi giorni, si prevedono situazioni di vento di ponente, non così forte come ieri, il che significa che almeno nei prossimi 7 giorni non si prevedono piogge generalizzate e persistenti. Al massimo, brevi rovesci deboli nell’entroterra, come è accaduto in ottobre.