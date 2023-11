Autunno molto tardivo ora protagonista

Stiamo ⁢vivendo in pieno la stagione dalle piogge, grazie al poderoso risveglio del flusso atlantico che è riuscito a far breccia fin sul Mediterraneo. Quello che abbiamo avuto nell’ultima parte di Ottobre è risultato un notevole cambiamento delle condizioni meteo che potrebbe portare ora a rapide evoluzioni.

Variazioni repentine verso l’arrivo dell’Inverno

Recentemente, abbiamo discusso sia dell’Estate, che sembrava non finire mai, e dell’Inverno che poteva piombare in anticipo, a causa delle significative variazioni della circolazione atmosferica che stanno avvenendo. In effetti ora in prospettiva potrebbero aversi le prime discese d’aria fredda fino alle nostre latitudini. Non⁣ solo freddo, ma anche neve, che potrebbe cadere a quote basse.

Estati Calde e ​Inverni Freddi

Abbiamo parlato di estati‌ calde e inverni freddi, ma ora è il momento di parlare dell’autunno. Finalmente sono arrivate le piogge, il fresco e‌ il vento, tutti fenomeni atmosferici tipici dell’autunno, sebbene talvolta violenti e purtroppo in alcune regioni la furia degli elementi si è abbattuta lasciando il segno. Sarebbe assurdo discutere di nevicate abbondanti o di caldo estremo in questo periodo dell’anno.

Prepararsi per Tutti gli Scenari Meteo

Non possiamo negare che, data la situazione attuale,⁤ dobbiamo prepararci per tutti gli scenari meteo possibili. Questo significa prepararsi ad un cambio di circolazione a Novembre, con il flusso atlantico che potrebbe lasciar spazio ai primi freddi invernali. Nulla è detto e non sono escluse sorprese, come anche possibili‍ ritorni del caldo africano e dell’anticiclone subtropicale.

Proiezioni del Clima: Caldo e Freddo

Il caldo fuori stagione è stato assoluto protagonista dell’Autunno. Le proiezioni dei vari modelli⁢ di previsione indicano⁤ che potremmo ancora sperimentare temporanee ondate di calore africano, ma limitate solo al Sud.

Prepararsi per il freddo prematuro

Oltre al caldo, dobbiamo essere pronti⁤ anche per eventuali ondate di freddo precoci. Se è vero che il freddo artico sta colpendo diverse zone europee, non possiamo escludere che da qui ‍a fine novembre possano ⁤verificarsi irruzioni fredde fin ‍sul Mediterraneo, con un primo assaggio già verso metà mese.

Cambiamenti Climatici e Stagioni

Negli ultimi decenni, abbiamo assistito a un profondo cambiamento delle stagioni.⁣ Prendere in considerazione tutti gli ⁣scenari meteo‌ possibili e immaginabili è il nostro compito. Il nostro obiettivo è di non farci e di ​non farvi trovare impreparati.