Impatto attuale e prospettive future

Circa il 79% del territorio del Regno Unito supera la media annuale stabilita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per livelli sicuri di particolato fine, contribuendo a circa 48.625 decessi prematuri di adulti all’anno. Gli studiosi dell’University College London (UCL) hanno analizzato questo e altri inquinanti, il loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente, e hanno previsto i loro effetti nel prossimo decennio basandosi sulle normative attuali e sui benefici massimi potenziali se venissero implementate tutte le tecnologie disponibili.

Effetti delle regolamentazioni esistenti

Le normative esistenti che mirano a ridurre le emissioni provenienti dal trasporto marittimo, aereo, stradale e ferroviario, dalle centrali elettriche e dall’industria potrebbero ridurre il particolato fine nell’atmosfera. L’area del Regno Unito che supera le linee guida dell’OMS potrebbe scendere dal 79% al 58% entro il 2030. Questa percentuale potrebbe scendere fino al 36% se venissero implementate tutte le misure tecnicamente possibili, suggerisce la nuova ricerca pubblicata su GeoHealth.

Danni ambientali

Contributo dell’agricoltura alla contaminazione atmosferica

L’agricoltura, che non è regolamentata in larga misura, contribuisce per circa un terzo alla contaminazione totale da particolato nel Regno Unito e per circa il 90% alle emissioni antropogeniche di ammoniaca. L’eccesso di azoto depositato in ecosistemi sensibili come i parchi nazionali e le aree protette, che normalmente prosperano con bassi livelli di azoto, altera il loro equilibrio naturale.

Impatto sulla biodiversità

“Quasi tutti gli ecosistemi sensibili di questo paese sono già a rischio a causa della contaminazione da azoto atmosferico, e ciò ha portato all’estinzione locale di molte specie”, spiega il Dr. Ed Rowe, coautore dello studio presso il Centro di Ecologia e Idrologia del Regno Unito. “La nostra ricerca evidenzia le minacce attuali che affrontano le brughiere, i paesaggi montani, le paludi e le foreste di pino silvestre del paese, anche sotto le proiezioni più ottimistiche”.

Prospettive future

Con poche regolamentazioni per ridurre le emissioni agricole, i livelli di emissioni di ammoniaca potrebbero aumentare di circa il 2% a causa dell’intensificazione agricola necessaria per produrre più cibo per il 2030. Se venissero implementati tutti i metodi tecnicamente possibili, le emissioni si ridurrebbero solo del 19%, molto meno della riduzione dell’80% nelle emissioni totali di azoto necessaria per ridurre il danno agli habitat sensibili.

“Il nostro studio dimostra che la legislazione e le regolamentazioni esistenti hanno già un beneficio considerevole per la salute, ma un’adozione più ambiziosa di misure facilmente disponibili, in particolare per l’allevamento e l’uso di fertilizzanti, potrebbe beneficiare migliaia di persone in più”, aggiunge l’autrice principale, la Dr.ssa Eloise Marais, dell’UCL Geography. “Attualmente, il governo del Regno Unito fornisce solo un manuale di pratiche agricole suggerite per limitare le emissioni di ammoniaca. Molte di queste sono le stesse misure che abbiamo testato nel nostro studio. Speriamo che i nostri risultati forniscano gli incentivi necessari per regolare invece che suggerire”.