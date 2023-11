Già, proiezioni meteo climatiche che non promettono nulla di buono. Purtroppo, ancora una volta, le condizioni meteorologiche estremamente avverse sono balzate alla cronaca a causa del disastro che ha colpito la Toscana. Il bilancio delle vittime si è ulteriormente aggravato e nelle prossime ore si prospetta un nuovo peggioramento.

Peggioramento che coinvolgerà anche altre zone d’Italia, segnatamente il Nordovest e le tirreniche, ma non mancheranno sconfinamenti precipitativi imponenti anche in altre regioni come ad esempio su quelle del Triveneto. Cosa vi avevamo detto? Che tutto il sole dei due mesi precedenti rischiavano di farci pagare un prezzo estremamente salato.

Detto fatto, il prezzo che stiamo pagando è altissimo e purtroppo siamo appena all’inizio di Novembre. Diciamo che siamo appena all’inizio dell’Autunno, perché in realtà è l’unico mese che ci sta proponendo un certo tipo di configurazioni. Configurazioni sicuramente atlantiche, configurazione che si avvalgono di tutto il calore in eccesso presente.

Ma cosa dobbiamo aspettarci per le prossime settimane? Beh, diciamo che anche la prossima dovrebbe essere caratterizzata dal passaggio di alcuni fronti instabili oceanici, tuttavia dobbiamo dirvi che dovrebbero risultare meno impegnativi. Ciò perché la tempesta nord atlantica che sta imperversando lascerà strada a depressioni nord atlantiche meno cattive.

Ciò non toglie che pioverà ancora e dobbiamo considerare che si tratterà di acqua su acqua, nel senso che alcune zone d’Italia non riusciranno a sopportarne altra. I corsi d’acqua e i bacini di raccolta sono pieni, quindi potete immaginare cosa ciò significhi…

Peraltro andremo incontro ad un rinforzo del Vortice Polare, ciò potrebbe significa ulteriore accelerazione delle depressioni nord atlantiche ma al momento non sappiamo dirvi se le nostre regioni subiranno effetti destabilizzanti o viceversa stabilizzanti. Ciò perché, ricordiamolo, quando il Vortice Polare è forte provoca una maggiore tensione del getto d’alta quota, indi per cui il flusso perturbato tende a salire di latitudine.

Vedremo, per ora stiamo focalizzati sulla prossima settimana perché l’apporto perturbato non è ancora finito e le piogge potrebbero cadere nuovamente copiose.