E’ iniziato da qualche giorno, sì, ma è bastato poco per far sì che le condizioni meteo climatiche registrassero un’incredibile svolta. Una vera e propria svolta stagionale, non c’è che dire, ma d’altronde lo sapevamo che prima o poi l’Autunno avrebbe preso il sopravvento.

Certo, speravamo che non svoltasse così bruscamente ma non ci si può far nulla. Ora dobbiamo per forza di cose guardare avanti, guardare al futuro per capire cosa potrebbe succedere da qui a fine mese. A tal proposito dobbiamo dirvi che le proiezioni modellistiche stanno lanciando segnali certamente interessanti.

Diciamo che novembre potrebbe farci vedere un po’ di tutto. Non soltanto il lato autunnale, quello estremamente piovoso degli ultimi giorni. Potrebbe mostrarci anche altri lati, in primis quello invernale. Già, proprio così, potrebbe far freddo e potrebbe nevicare a quote estremamente interessanti.

Il Vortice Polare andrà incontro a un sicuro rinforzo, quindi dopo il temporaneo indebolimento tornerà a girare a mille ma prima che ciò accada potrebbe dar luogo a un’irruzione artica consistente. Trattasi di dinamica statisticamente probabile, ossia dopo un indebolimento e prima di un rinforzo può succedere che l’aria fredda punti in direzione del Mediterraneo.

Ora vi starete domandando quando… Beh, diciamo che potrebbe succedere tra non molto, diciamo tra 7-10 giorni. Sarà bene farsi trovare preparati, sarà bene iniziare a rispolverare giubbotti, guanti, sciarpe, cappelli.

Poi, col rinforzo del Vortice Polare, molto probabilmente dovremo passare attraverso un periodo anticiclonico. La classica Estate di San Martino, anche se nettamente in ritardo sulla tabella di marcia… Però qualche giornata di sole aspettiamocela, sole e temperature decisamente miti.

Dopodiché potrebbe tornare l’Atlantico, quindi le perturbazioni, quindi le piogge. Diciamo che la seconda metà di novembre potrebbe somigliare a questi primi giorni, anche se le piogge sarebbero a quel punto meno aggressive complice l’incedere stagionale e l’abbassamento delle temperature.

Comunque la si guardi novembre promette battaglia, promette di mostrarci altri volti meteo, promette il freddo e promette altre piogge, ma come detto promette anche qualche giornata di sole.