Montepulciano, ⁣un affascinante borgo medievale⁤ toscano, si erge su un colle tra la Valdichiana e la Val d’Orcia. Questa città, che ha ⁣origini ‍etrusche, è un luogo dove si può passeggiare tra ⁤palazzi rinascimentali, antiche chiese, piazze incantevoli e panorami mozzafiato sui colli toscani ricoperti di vigneti.‌

Il centro storico‌ di Montepulciano

Il centro⁢ storico di Montepulciano è un labirinto di‌ vicoli, stradine e⁢ piazzette, dove si nascondono meravigliosi palazzi e residenze sontuose. Questi edifici‌ sono testimonianza del grande potere che ebbero le famiglie nobili durante il XIV e ‌il XV secolo.

Tuttavia,‌ fu solo nel XVI secolo, sotto il‍ dominio dei Medici, che Montepulciano raggiunse il suo massimo splendore.

La ⁣casa di Poliziano

Tra le varie fermate, non dimenticate di visitare il civico 5 di via Poliziano, dove si trova la casa di Agnolo Ambrogini, noto come Poliziano.‌ Questo importante poeta⁢ e umanista italiano nacque a⁢ Montepulciano nel 1454.

Piazza Grande

Dirigetevi poi⁢ verso l’elegante piazza Grande, il cuore della città e il‌ principale luogo di incontro, circondata da prestigiosi palazzi storici.

Colonna del Marzocco

Se entrate da Porta al Prato, vi ritroverete subito nel Corso. In piazza Savonarola potrete ammirare la Colonna del Marzocco, ⁣una possente colonna in marmo del 1511 con il⁣ leone araldico di Firenze.

I palazzi nobiliari

In via di Gracciano nel Corso, nella ⁤parte più bassa del centro storico, si trova Palazzo Bucelli, che fu⁢ residenza di Pietro ​Bucelli, antiquario poliziano vissuto tra il XVII e il XVIII secolo.

Palazzo Ricci

Opera dell’architetto Baldassare Peruzzi, Palazzo Ricci, situato in via Ricci, è caratterizzato⁤ da un ⁤grande portale con una scalinata di pietra e un cortile interno con vista⁤ panoramica sulla campagna circostante.

Palazzo Neri-Orselli

Proseguendo ⁢per‌ Via Ricci si trova il Palazzo Neri-Orselli, in puro stile gotico-senese. Di epoca trecentesca, il palazzo ospita dal 1957 il Museo Civico di Montepulciano.

Palazzo di Monte ⁢Pio

In via Fiorenzuola Vecchia si trova il palazzo di Monte‍ Pio, edificato nel ⁤1467 come uno dei più ‍antichi Monti di Pietà del territorio.

Palazzo Comunale

Infine, ammirate il Palazzo Comunale, ⁣costruito​ nel XIV secolo in stile ⁤gotico e ristrutturato nel XV secolo da Michelozzo.

Duomo ⁣di ⁣Montepulciano

Il Duomo ⁢di Montepulciano, sorto sul ⁣luogo dell’antica Pieve di ‍Santa Maria, fu eretto fra il 1592 e il‌ 1630 su disegno di Ippolito ​Scalza.

Chiesa di Sant’Agostino

La chiesa di ‍Sant’Agostino, invece, colpisce ⁤per⁤ la preziosa facciata in stile rinascimentale con moduli del⁣ tardo gotico‍ fiorentino, ​opera del Michelozzo.

Montepulciano ​è famosa non solo per la ​sua ricchezza storica e artistica, ma ‌anche per il vino Nobile, uno dei più pregiati rossi italiani a denominazione d’origine controllata e garantita.

Scopriamo ⁢Montepulciano: tra storia, ⁤arte‍ e gastronomia

La ⁣Torre di Pulcinella

Nel cuore di Montepulciano, si⁣ erge la Torre di Pulcinella, parte integrante della chiesa di Sant’Agostino. La presenza ⁣di un simbolo così tipicamente napoletano in questa città toscana è avvolta nel mistero. Alcuni sostengono che l’idea sia‌ nata nel ‘600 da un vescovo o un sacerdote di origini napoletane, altri‍ invece ritengono‌ che Pulcinella sia stato ⁤scelto come simbolo del teatro. In ogni caso, la statua di Pulcinella dona un tocco‌ di unicità ‍a questa torre.

Chiesa⁤ e Convento​ di San Francesco

Tra gli ⁣edifici religiosi più antichi di Montepulciano, spicca la chiesa e il convento di San Francesco. Costruiti a partire dal XIII secolo,⁣ furono poi⁤ rinnovati e ​ampliati nel XVII secolo dall’ordine francescano. Il convento si presenta con una struttura squadrata e una semplice ⁤facciata ​in mattoni rossi, arricchita da un portale con un arco a sesto acuto. L’interno, a croce latina, ospita una navata unica che culmina in due cappelle ⁢a stucchi ‌con scene ‌religiose e una Madonna col Bambino e santi di ​origine‍ trecentesca.

Museo Civico e Pinacoteca Crociani

Il Museo Civico e la Pinacoteca Crociani trovano casa ‌nel palazzo Neri-Orselli, un magnifico edificio del Trecento. La pinacoteca ospita circa⁣ 180 dipinti dal XIV al XIX secolo, donati‌ al⁣ comune dal ‍Primicerio della ⁣Cattedrale Francesco Crociani. Il museo, invece, vanta⁣ opere di artisti di scuola senese, fiorentina, romana, emiliana e fiamminga, tra cui spicca un ritratto del cardinale Scipione Borghese attribuito a Caravaggio. Il museo offre anche una sezione archeologica con reperti etruschi e romani rinvenuti nel territorio di Montepulciano.

Fortezza di Montepulciano

Simbolo della città, la Fortezza di​ Montepulciano domina ⁢il panorama offrendo una vista mozzafiato sulla Valdichiana e la Valdorcia. Costruita nel⁣ 1261 per scopi‍ militari, la fortezza ha subito diverse distruzioni e ricostruzioni a causa delle ⁤lotte tra senesi e fiorentini. Oggi, la fortezza è un‌ centro culturale che ospita mostre e iniziative culturali.

Chiesa di San Biagio

Fuori dalle mura del centro storico, si trova la chiesa di San Biagio, dedicata al santo armeno invocato per la⁢ guarigione⁣ dalle malattie della gola. L’edificio, esempio di architettura rinascimentale, fu realizzato da Antonio da Sangallo ⁣il Vecchio a partire dal 1518. La chiesa ‌è ‍rivestita internamente ed esternamente in lastre di travertino che cambiano colore a seconda della luce del giorno.

Le cantine ⁢di Montepulciano

La viticoltura a Montepulciano ha radici antiche, risalenti all’epoca etrusca.‌ Il Vino Nobile di Montepulciano DOCG‍ è tutelato da un consorzio che‍ riunisce quasi tutte le cantine.​ Per⁢ assaporare ⁤questo vino, si possono visitare alcune delle cantine più belle, come la​ Cantina de’ Ricci,‌ la Cantina Contucci e la Cantina Salcheto.

Le terme di Montepulciano

Montepulciano è famosa anche per le sue terme, che sfruttano le proprietà‍ terapeutiche delle acque sulfuree salsobrodomoiodiche.​ Inaugurate ‌nel 1966, le terme offrono percorsi benessere, trattamenti e cure di bellezza.

Cosa vedere nei dintorni di Montepulciano

Montepulciano si trova ‌in una ‍posizione strategica tra ‍la Valdichiana e la Val d’Orcia, a pochi chilometri ⁢da Pienza, Bagno Vignoni, Montalcino e altri borghi interessanti come Cortona, Torrita di ‌Siena, Sarteano e Chiusi. Per una giornata nella natura, si ⁢possono visitare la Riserva Naturale ⁢del Lago di Montepulciano o il lago Trasimeno.

Cosa fare a Montepulciano con i bambini

Se si visita Montepulciano con i bambini, si possono portare alle terme o alla Fattoria ​Pulcino, che propone percorsi didattici. A 11 km da Montepulciano si trova anche l’Indiana Park di Chianciano Terme, un parco avventura immerso in una pineta di 3 ettari.

Dove mangiare a Montepulciano

A Montepulciano si possono⁣ assaggiare i piatti tipici ​e i vini locali in ⁤una delle tante osterie. Tra ‌le specialità da non perdere ci sono i pici, le pappardelle ​al sugo di ‍lepre o al cinghiale,⁤ la ribollita, le bruschette, i crostini con milza e fegatini, la carne Chianina e ⁤la Cinta Senese.

Dove dormire a Montepulciano

Per chi desidera pernottare‌ nel centro storico di Montepulciano, ci sono diverse opzioni tra⁢ cui La Terrazza di Montepulciano⁢ o l’Albergo Duomo. ⁢Per chi preferisce la campagna toscana, l’hotel Panoramic o l’hotel Sangallo offrono una vista⁤ panoramica sul verde.

Quando visitare Montepulciano

Montepulciano è una meta da visitare in qualsiasi stagione dell’anno. L’estate e la primavera offrono un⁣ clima ‌più piacevole, ma anche l’autunno e l’inverno hanno il loro fascino. Tra gli eventi da non perdere​ ci sono il Cantiere Internazionale d’Arte,​ la⁢ festa del Bravìo delle Botti, il Palio dei Carretti, la festa della Zucca e Toscana Gustando.