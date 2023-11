Il meteo di Novembre: previsioni di un mese turbolento

Il meteo per⁢ il mese di Novembre si prospetta come ‍un periodo ‍di forte instabilità. Le previsioni indicano una perturbazione significativa nei giorni successivi ⁣alla festa di Ognissanti, che potrebbe avere un impatto notevole sulle zone già colpite dal recente maltempo.⁢ La situazione potrebbe aggravarsi, tenendo conto della saturazione⁢ dei terreni e dei fiumi che già straripano.

Neve sulle Alpi: un cambiamento rilevante

Nonostante le piogge e i temporali, si prevede finalmente l’arrivo della neve sulle Alpi, raggiungendo quote medie, almeno in⁣ alcuni settori. Fino a questo‍ momento, la neve è stata quasi⁤ del tutto assente, ‍in un Autunno insolitamente mite. Questo cambiamento potrebbe in parte attenuare il rischio idrogeologico legato alle piogge abbondanti.

La neve è in arrivo, ma non siamo ancora in Inverno

La neve sta per arrivare, ma non stiamo affermando che stiamo entrando direttamente nell’Inverno.​ La neve a inizio Novembre dovrebbe ⁤essere una normalità per le Alpi, anche se ora sembra una novità dopo⁤ le temperature eccezionalmente alte a cui‌ ci siamo abituati ​nelle ultime settimane.

Ottobre: uno dei mesi più caldi di sempre

L’Ottobre appena trascorso è stato uno ⁢dei più caldi di sempre. Abbiamo avuto un’estate che si è protratta ‌fino a metà Ottobre, a causa di un potente anticiclone che ha influenzato anche ampie parti ​dell’Europa.

Nevicate abbondanti sull’Arco Alpino con le prossime perturbazioni

Solo negli ultimi dieci ⁢giorni, l’Autunno ⁣ha iniziato a farsi sentire.​ Le temperature, pur in calo, sono rimaste complessivamente superiori alle medie stagionali. Questo è il⁤ motivo per cui⁢ la neve è rimasta⁢ confinata sopra i 2000 metri, un fatto insolito per Ottobre.

Cambio di scenario a Novembre

Nei primi giorni di Novembre, lo scenario meteo cambierà, con un clima più tipicamente autunnale. L’aria più fredda proveniente dal‌ Nord Atlantico, convogliata da un profondo ciclone centrato sul Regno ⁣Unito, favorirà la caduta di neve, a tratti fino a⁢ 1300-1500 metri di altitudine.

Prime nevicate significative ‍sull’Arco Alpino

Finalmente vedremo le prime nevicate importanti sull’Arco Alpino, ma non ancora sull’Appennino, se non sulle cime più‌ alte. Le⁤ precipitazioni saranno abbondanti e i cumuli di neve fresca in quota ⁢potranno essere ingenti, dando un ⁣po’ di respiro ai ghiacciai messi a dura prova dal caldo fuori stagione.

La neve in montagna potrebbe quindi cadere abbondante più volte a Novembre, preparando‍ al meglio‌ l’inizio della stagione sciistica. Nelle prossime settimane, le ⁤condizioni potrebbero essere favorevoli per ⁣le prime nevicate a quote basse, ma ⁢forse dovremo aspettare un po’ più a lungo, come sta diventando sempre più comune.

Conclusione

In ⁢conclusione, il meteo di Novembre si preannuncia movimentato, con ‌un cambiamento significativo rispetto all’Autunno caldo che abbiamo vissuto⁣ finora.⁢ Le prime nevicate sulle Alpi potrebbero portare un po’ di sollievo, ma bisognerà rimanere vigili per le possibili criticità ‍legate al maltempo.