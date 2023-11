METEO SINO ALL’11 NOVEMBRE 2023, ANALISI E PREVISIONE

La circolazione atlantica continua ad influenzare il meteo su buona parte d’Europa, mostrandosi molto attiva e sfornando ulteriori perturbazioni capaci di penetrare fin sul Mediterraneo. Ad inizio settimana dovremo fare i conti con un nuovo impulso perturbato, legato ad un’ansa ciclonica in lento movimento dall’Europa Occidentale.

Questa perturbazione seguirà una rotta diversa da quelle che l’hanno preceduta e porterà piogge abbondanti, fra martedì e mercoledì, sulle regioni meridionali, sulle Isole Maggiori e su parte del Centro Italia. Il resto del Paese si troverà ai margini e questo consentirà un po’ di respiro per le zone messe sotto torchio dal maltempo e colpite da esondazioni ed alluvioni.

L’instabilità sarà seguita dall’afflusso d’aria più fredda con una nuova diminuzione delle temperature al Centro-Nord e in una certa misura al Sud. Il contesto di tregua non durerà a lungo però per le regioni centro-settentrionali, con in prospettiva l’arrivo di nuove piogge sempre pilotate dal flusso atlantico legato alla depressione con fulcro sulle Isole Britanniche.

Nella seconda parte della settimana sono attese almeno due perturbazioni, a seguito dell’affondo del vortice nord-atlantico. Piogge e temporali interesseranno ad ondate l’Italia, con tendenza ad un calo termico più incisivo nel weekend quando potrebbe affluire aria più fredda dal Nord Europa che causerà un cambio di circolazione rispetto al flusso atlantico del periodo precedente.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 6 Novembre: parziale tregua tra nuvole e schiarite, ma l’avanzata di un nuovo fronte causerà un peggioramento dalla sera in Liguria, Toscana e Sardegna con locali piovaschi. Qualche precipitazione interesserà anche le Alpi Occidentali.

Martedì 7 Novembre: il ramo attivo della perturbazione si protenderà dalla Sardegna verso il Centro Italia e la Campania, rovesci forti lungo la fascia tirrenica.

Mercoledì 8 Novembre: maltempo al Sud, con temporali anche forti su Campania e Puglia.

Ulteriori tendenze meteo: dopo metà settimana nuove perturbazioni riporteranno il maltempo anche al Nord. Il primo fronte è atteso a cavallo fra giovedì 9 e venerdì 10 Novembre.