Le ultime previsioni meteo per il mese di novembre mostrano un quadro molto dinamico, con un susseguirsi di perturbazioni e piogge, tipiche dell’autunno. L’ultima perturbazione atlantica ha provocato danni significativi in Toscana, allagamenti in Emilia e forti mareggiate lungo le coste tirreniche.

Le previsioni indicano l’arrivo di altre perturbazioni almeno fino al 10 novembre. Successivamente, si prevedono cambiamenti interessanti. Non ci saranno anticicloni africani pesanti e soffocanti, come quelli che abbiamo sperimentato tra settembre e la prima parte di ottobre. Ci attende quindi un periodo molto dinamico e pieno di sorprese.

Un ritorno alla mitezza

Anticicloni più miti e subtropicali

Intorno all’11-14 novembre, potremmo assistere al ritorno di anticicloni più miti e subtropicali provenienti dall’Algeria e dal Marocco. In questo periodo, potremmo notare un aumento significativo delle temperature da nord a sud, soprattutto per quanto riguarda le temperature massime.

Una breve fase di stabilità

Nonostante ciò, non ci troveremo di fronte ad anticicloni troppo statici e duraturi. Al contrario, è molto probabile che questa breve fase di stabilità, che comunque offrirà una pausa dal maltempo, possa essere seguita dalla prima vera ondata di freddo della stagione.

L’arrivo del freddo in Italia

Un grande flusso freddo artico

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, intorno a metà mese potrebbe arrivare un grande flusso freddo artico verso l’Europa centro-orientale, in particolare tra la Russia europea, la Polonia, la Romania e l’Ungheria, dove le temperature potrebbero scendere notevolmente sotto la media del periodo. Questo grande serbatoio di freddo, a tratti gelido, potrebbe gradualmente estendersi verso l’Europa centrale e anche verso l’Italia.

La prima ondata di freddo della stagione

Si prevede che tra il 15 e il 20 novembre possa arrivare la prima ondata di freddo della stagione in Italia. Al momento, è troppo presto per fornire una previsione precisa a riguardo. Tuttavia, non possiamo ignorare che esiste una buona probabilità di correnti fredde attorno a metà mese, che potrebbero far scendere le temperature da nord a sud e portare nuove occasioni di maltempo. Continueremo a monitorare questa tendenza meteo nei prossimi editoriali, quindi vi invitiamo a continuare a seguirci su meteogiornale.it.