Nel dibattito sul clima rigido tipico dell’inverno, spesso si confonde la normale ciclicità stagionale con eventi di freddo estremo. Nonostante ciò, è innegabile che negli ultimi anni, il panorama invernale italiano sia cambiato notevolmente, un cambiamento sottolineato da un rilevante riscaldamento delle temperature tipiche di questa stagione.

Il video che vi mostreremo mette in luce le caratteristiche di un inverno incostante e ricco di imprevisti. Considerando l’anno 1989 come punto di riferimento, ci soffermiamo a ricordare che in quel periodo si verificarono condizioni climatiche insolite, con stagioni che deviavano dal normale, sia in inverno che in estate. Eppure, i picchi di calore di allora non erano paragonabili alla forza di quelli che si verificano oggi. Durante quell’inverno specifico, un robusto anticiclone stabilizzò le condizioni atmosferiche, limitando le piogge, soprattutto al nord, dove si ebbe una scarsità di precipitazioni per quasi tre mesi. Questo evento fu un preludio a un clima in fase di trasformazione. In contrasto con i tempi attuali, il freddo era più intenso, in particolare nel nord Italia, dove si sentivano ancora gli effetti delle correnti fredde dai Balcani, creando quello che viene definito uno strato di aria fredda isolante.

Questo strato di aria fredda poi contribuiva alle nevicate causate dallo scontro tra l’aria fredda stazionaria e le umide perturbazioni atlantiche. Il filmato risale al 4 gennaio 1989, ma fino al 2012 abbiamo testimoniato inverni caratterizzati da un “vero” freddo capace di formare quel tipico strato isolante sopra la Pianura Padana.

Durante quegli anni, flussi di aria più fredda investirono il paese, dominando in particolare le regioni settentrionali, come è evidente dai dati termici registrati. L’elevata pressione atmosferica in quelle zone creò le condizioni ideali per la formazione di densi banchi di nebbia, portando a temperature giornaliere che rimanevano sotto lo zero, con giorni avvolti da una copertura costante di gelo e brina.

Condizioni propizie per un primo cuscinetto freddo al Nord Italia

Osservando le linee di tendenza, la possibilità di avere un raffreddamento consistende delle regioni settentrionali appare abbastanza probabile entro una decina di giorni. Da queste parti sarà inverno ormai a breve.

Ma cosa è il cuscinetto freddo padano?

Il “cuscinetto freddo padano” è un fenomeno meteorologico tipico della Pianura Padana, una vasta area geografica situata nel Nord Italia, caratterizzata da una topografia prevalentemente pianeggiante e circondata su tre lati da catene montuose: le Alpi a nord e a ovest, e gli Appennini a sud. Questa conformazione geografica contribuisce alla formazione di un particolare tipo di microclima.

Durante l’inverno, e in particolare in condizioni di alta pressione atmosferica, la Pianura Padana può diventare una sorta di bacino chiuso, dove l’aria fredda tende a ristagnare e accumularsi a livello del suolo. Le montagne circostanti agiscono come barriere naturali che limitano la circolazione dell’aria, impedendo alle masse di aria fredda di disperdersi facilmente. Inoltre, la scarsa esposizione solare durante i mesi invernali, dovuta anche alla breve durata delle giornate e all’inclinazione ridotta dei raggi solari, non consente un riscaldamento significativo dell’aria al suolo.

Questo strato di aria fredda, stagnante al suolo, viene definito “cuscinetto” perché sovrasta la superficie terrestre come un cuscino o uno strato isolante, mantenendo la regione in una presa gelida per periodi prolungati. Il fenomeno è spesso accompagnato da nebbie dense e persistenti, ulteriormente intensificate dall’inquinamento atmosferico, che riducono la visibilità e possono persistere per giorni o addirittura settimane. La presenza di questo “cuscinetto freddo” è uno dei fattori che contribuiscono alle tipiche inversioni termiche invernali, nelle quali la temperatura può essere più bassa a livello del suolo che in altitudine, e alle rigide condizioni invernali che caratterizzano la Pianura Padana.