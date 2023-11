Le recenti condizioni meteo in Italia sono un segnale d’allarme che non può essere ignorato. Da più di due settimane, il nostro Paese ‍è stato sferzato da un flusso perturbato atlantico di notevole intensità, che ha portato con‍ sé una serie di perturbazioni cariche di pioggia. Queste ⁢si sono abbattute con particolare violenza su alcune regioni, come ⁤la Liguria, la Toscana e l’Appennino Emiliano, ⁣causando danni⁤ significativi e, purtroppo,⁤ anche perdite umane.

Il‍ cambiamento⁤ climatico e le sue conseguenze

Questo scenario è ⁣strettamente legato al cambiamento climatico in corso nel Mediterraneo. Dopo un inizio d’autunno ‍caratterizzato ⁣da stabilità e temperature elevate, stiamo assistendo⁤ a una seconda parte di stagione molto più dinamica, con perturbazioni frequenti e piogge a tratti eccessive. Inoltre, l’arrivo‍ di temporali intensi e stazionari, ⁣carichi di‍ piogge, grandine e ⁢forti venti, è una diretta conseguenza del calore⁤ accumulato dal Mediterraneo‍ nei mesi precedenti.

Il passaggio da un estremo all’altro avviene con ‍troppa⁣ facilità e i⁣ nostri territori ⁢ne risentono, soprattutto quelli ⁤più esposti alle perturbazioni atlantiche.⁤ Questi fenomeni intensi potrebbero ripetersi‍ anche nei prossimi giorni e⁣ settimane, in concomitanza con le numerose altre perturbazioni che ​interesseranno la nostra​ penisola.

Un Mediterraneo ‍troppo caldo

Non possiamo ignorare il ⁣calore presente nel Mediterraneo, che⁣ risulta essere ‌in​ eccesso rispetto alla norma. Questo contribuirà ​alla formazione⁤ di fenomeni più intensi, con ‌temporali e piogge più forti del solito. ​Ricordiamo che il mese di ⁢ottobre ha registrato un’anomalia termica media di ‌circa +3°C a livello nazionale rispetto alla ⁢norma, risultando come il mese di ottobre‍ più caldo da quando esistono rilevazioni meteorologiche in Italia.

Questo calore in eccesso viene in qualche modo dissipato dalla natura attraverso precipitazioni ​molto più forti del solito, con temporali intensi anche in tardo autunno e nei mesi invernali.

In conclusione,⁣ dobbiamo ⁤prepararci a condizioni meteo molto variabili e a tratti estreme, con piogge eccessive sui versanti più esposti e frequenti perturbazioni atlantiche nel corso delle prossime ⁢settimane.