Maltempo a ‍Milano: albero crolla su pullman turistico

A causa delle⁤ forti ‌precipitazioni che hanno colpito Milano nelle ⁤ultime ore, un albero è stato sradicato e ha finito la sua corsa su un autobus turistico polacco parcheggiato in via Manin, una strada che si estende parallelamente ai giardini Montanelli. Fortunatamente, non c’erano passeggeri‌ a bordo al momento dell’incidente.

Interventi dei vigili del fuoco

I vigili del​ fuoco sono stati impegnati in una ​serie di operazioni in tutta la città fin‍ dalle prime ⁤ore del mattino.⁣ Oltre a rimuovere l’albero‍ che ha danneggiato il tetto del pullman, si sono occupati anche di rami caduti ⁣su diverse auto parcheggiate in​ varie aree della città.

Allagamenti in città

Le forti ⁤piogge hanno causato allagamenti ⁢in diverse strade, soprattutto ‍nelle zone periferiche. Nonostante ciò, non sono stati ‌segnalati ⁢altri danni significativi. ‌

Ritorno del sole e⁢ calo dei livelli‍ dei fiumi

Dalla mattinata, il sole è tornato a splendere sulla città di Milano. Marco⁣ Granelli, assessore alla ⁣Protezione Civile, ha riferito in un post che i​ livelli dei ‍fiumi⁤ Seveso e⁢ Lambro stanno diminuendo. ‍Questo ‍segnala​ un miglioramento ⁣delle condizioni meteorologiche e un ritorno alla normalità dopo⁢ le ‍intense⁣ precipitazioni.

La situazione⁢ attuale

Nonostante l’incidente con l’albero e ​i vari allagamenti, la situazione sembra essere sotto controllo. I vigili del fuoco continuano a monitorare la città e a intervenire dove necessario. ⁤La ⁤popolazione è invitata a⁢ prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità.

Previsioni future

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ⁢indicano un miglioramento ​delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, ‍è sempre importante rimanere‌ aggiornati ⁢e ⁤seguire le indicazioni delle autorità‍ in caso di maltempo.

In ogni​ caso, l’episodio serve a ricordare l’importanza di mantenere in buone condizioni gli alberi urbani e di monitorare costantemente la ‍loro salute, per‌ prevenire incidenti simili‌ in futuro.