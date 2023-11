Possibile Evoluzione Meteo a 15 Giorni

Negli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ha subito notevoli cambiamenti, preludio di novità significative nella prima metà di ottobre. Secondo le previsioni dei modelli matematici, il periodo di caldo eccezionale che abbiamo sperimentato dovrebbe concludersi definitivamente.

L’Anticiclone Africano è stato smantellato, aprendo la strada all’arrivo dell’Autunno vero e proprio nelle nostre regioni.

Il Meteo a Breve Termine

Nei prossimi giorni, ci aspettiamo un Autunno deciso, con diverse perturbazioni legate ad una nuova una potente depressione nord-atlantica. Questo significa la probabile comparsa di fenomeni atmosferici consistenti, prepariamoci quindi al ritorno di nubifragi in diverse regioni. La presenza di molta energia termica, derivante dall’ondata di caldo anomalo, accentuerà ulteriormente questi eventi.

Meteo da Pieno Autunno: Cambiamenti Importanti in Vista

Come abbiamo sottolineato nei giorni scorsi, nei prossimi 10 giorni ci aspettiamo cambiamenti significativi, segnando una vera svolta stagionale. Dopo le perturbazioni atlantiche, potrebbe persino arrivare il freddo, di origine artica, anticipando un vero e proprio assaggio d’inverno.

In Conclusione: Novità in Vista per Novembre

Novembre sta causando importanti cambiamenti nella circolazione atmosferica, preparandoci così all’imminente arrivo dell’inverno. La stagione che sta per aprirsi sembra gettare le basi per un periodo invernale imminente e potenzialmente significativo.