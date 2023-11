Autunno: la stagione degli eccessi

Da ⁢qualche anno a questa parte, l’autunno si è trasformato in una stagione pericolosa. Si è affermato come il periodo degli eccessi, sia termici⁤ che pluviometrici. Caldo e siccità prolungati, seguiti da piogge alluvionali improvvise:‌ tutto è ⁢interconnesso.⁣ La natura, infatti, ha sempre il modo di riequilibrare gli eccessi.

Caldo e siccità: preludio di⁢ tempeste

Se fa caldo e non piove, dobbiamo ⁤aspettarci ‌delle vere e proprie bombe d’acqua. ‍Dobbiamo prepararci a tempeste di ⁤tipo uragano, a cicloni ⁢mediterranei, in altre parole, a⁢ condizioni meteo-climatiche estreme. Purtroppo, ogni anno assistiamo a eventi alluvionali di proporzioni incredibili.

Non solo in autunno

Questi fenomeni non si verificano solo⁢ in autunno. A volte, accadono anche in primavera, perché se il caldo anticipa i tempi, ‍il risultato è lo stesso: meteo estremo. Che ci⁤ piaccia o no, dovremmo chiamare le cose con il loro nome: cambiamenti climatici. O, se preferite, “riscaldamento globale”, perché è lì che risiede il problema.

Un caldo eccessivo implica un’eccessiva quantità di energia termica, che a sua ⁤volta genera ondate di maltempo incredibilmente forti. Quando si parla di “tropicalizzazione” del Mediterraneo, ⁤ci si riferisce a questo tipo di fenomeni, a quel clima capace di causare enormi disastri, a ‍volte vere e proprie tragedie.

Imparare a convivere con il cambiamento

Stiamo imparando⁤ a convivere con questa nuova realtà, è vero, ma sarebbe meglio cercare di ritornare alla normalità stagionale‌ di un tempo. L’autunno di una volta non era così: pioveva il giusto e le temperature erano adeguate al periodo. Oggi, invece, ci troviamo ​sempre più spesso a commentare situazioni⁣ termiche allucinanti, che non hanno nulla da invidiare all’estate.

Peccato che l’estate sia finita​ da un pezzo e che ora ci sia bisogno di temperature ben diverse. Diciamo che ci ​sarebbe ​bisogno di condizioni meteo-climatiche completamente differenti. Questo è tutto…