Analisi del fenomeno meteorologico Domingos: impatto e conseguenze

Effetti del fenomeno meteorologico Domingos

Danni infrastrutturali e urbani

La tempesta Domingos ha avuto un impatto significativo su molte regioni della Spagna, causando numerose interruzioni nelle aree urbane e interrompendo il traffico ferroviario e marittimo nelle regioni più colpite. Un esempio emblematico è quello del campo di calcio di Ponte Caldelas (Pontevedra), che è stato completamente devastato dalla tempesta. Le immagini virali sui social media mostrano come l’inondazione del fiume Verdugo abbia causato gravi danni all’erba artificiale, rendendola irriconoscibile. Inoltre, il vento ha rovesciato contenitori e mobili delle strutture.

Intensità del vento e record stabiliti

I venti forti sono stati uno dei principali protagonisti della giornata di sabato. Secondo l’AEMET, l’Agenzia meteorologica spagnola, sono stati registrati venti fino a 160 km/h a Estaca de Bares (A Coruña), con una raffica misurata a 203 km/h a Valdezcaray, che potrebbe rappresentare un nuovo record per questa stazione di osservazione. Le raffiche di vento hanno superato i 100 km/h in altre parti della Meseta Norte e nelle zone montuose, abbattendo molti alberi.

Impatto sulle condizioni marittime e precipitazioni

Condizioni marine avverse

La tempesta marittima non è stata da meno, con onde che hanno superato i 9 metri in Galizia, e addirittura i 10 metri alla boa di Estaca de Bares, con onde ancora più alte in mare aperto. La situazione è molto critica, e queste onde gigantesche e pericolose si estenderanno lungo tutta la costa cantabrica, dove, come in Galizia, sono stati attivati gli avvisi. Le autorità consigliano di non avvicinarsi al mare.

Precipitazioni significative

Un nuovo fronte ha portato precipitazioni abbondanti in Galizia, nel Sistema Centrale e nei Pirenei, dove gli accumuli di pioggia sono molto significativi nelle ultime settimane. In Galizia, alcuni bacini idrici hanno dovuto scaricare acqua a causa delle forti piogge cadute dal ponte del Pilar.

Dai Pirenei di Huesca arrivano immagini impressionanti delle grandi inondazioni che stanno sperimentando i fiumi della zona, le più grandi delle ultime decadi in alcuni casi. Inoltre, Domingos ha portato aria calda nelle ultime ore, sciogliendo parte della neve caduta sulla catena montuosa, a cui si aggiunge la pioggia e i suoli saturati.

Previsioni future e impatto sulla siccità

Previsioni a breve termine

Secondo le previsioni del nostro modello di riferimento, domani le precipitazioni si concentreranno nel nord-ovest, con una situazione marittima ancora piuttosto turbolenta in Galizia e nel Mar Cantabrico. I fiumi Ara o Cinca, ad esempio, hanno subito diverse importanti inondazioni nelle ultime settimane, anche se l’ultima è stata la più grande.

Impatto sulla siccità e previsioni a lungo termine

A lungo termine, sembra che le tempeste inizieranno a circolare a latitudini più alte, quindi Domingos potrebbe essere l’ultima di questa serie che ci ha visitato in questi giorni. La siccità non può essere considerata finita con questa serie di fronti, e in alcune regioni catalane si è addirittura intensificata, ma in altre regioni è stata mitigata.