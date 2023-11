Impatto delle attività umane sulla salinizzazione globale

Effetti delle attività umane sul ciclo del sale

Il ciclo del sale antropogenico

Secondo uno studio di revisione recentemente pubblicato sulla rivista Nature Reviews Earth & Environment, condotto da Sujay Kaushal, professore di geologia presso l’Università del Maryland negli Stati Uniti, le attività umane stanno rendendo l’aria, il suolo e l’acqua dolce della Terra sempre più salati, una condizione che potrebbe minacciare la vita sul pianeta nel futuro.

Gli scienziati hanno analizzato informazioni sulla varietà di ioni di sale nel sottosuolo e nelle acque superficiali, stimando che la salinizzazione del suolo causata dall’uomo (accumulo eccessivo di sali minerali) abbia interessato circa 1 miliardo di ettari di terreno in tutto il mondo, un’area delle dimensioni degli Stati Uniti.

Il “ciclo del sale antropogenico” è caratterizzato da un trasporto accelerato di sali verso la superficie terrestre a causa dell’estrazione mineraria e della produzione di materie prime, da un aumento dei flussi di sale nell’atmosfera a causa della polvere salina e da un aumento della salinizzazione del suolo e della formazione di evaporiti a causa dell’essiccazione.

Attività umane e salinizzazione

Le attività umane, tra cui l’estrazione mineraria, lo sviluppo del territorio, l’agricoltura, il trattamento dell’acqua e la costruzione di strade, oltre ad altre attività industriali, hanno accelerato i processi, le scale temporali e le dimensioni dei flussi di sale, modificandone la direzione e dando origine al cosiddetto “ciclo del sale antropogenico”. In situazioni estreme, ciò può rendere l’acqua potabile non più adatta al consumo umano e animale.

“Quando le persone pensano al sale, di solito pensano al cloruro di sodio, ma il nostro lavoro nel corso degli anni ha dimostrato che stiamo disturbando anche altri tipi di sali, tra cui quelli associati al calcare, al gesso e al solfato di calcio”, ha affermato Kaushal.

Impatto della salinizzazione sull’ambiente

Aumento della salinità nelle acque e nell’aria

La ricerca mostra anche che la quantità di ioni di sale nei corsi d’acqua e nei fiumi è aumentata negli ultimi 50 anni, coincidendo con un aumento dell’uso e della produzione di sali a livello globale. Ma non è tutto. Anche l’aria sta diventando più salata; in alcune regioni del mondo, i laghi si stanno prosciugando, inviando nubi di polvere salata nell’atmosfera.

Questa polvere di sale può accelerare lo scioglimento della neve e danneggiare le comunità – soprattutto nell’ovest degli Stati Uniti – che dipendono dalla neve per il loro approvvigionamento idrico. A causa della loro struttura, gli ioni di sale possono legarsi a inquinanti nei suoli e nei sedimenti e formare “cocktail chimici” che circolano nell’ambiente e hanno effetti dannosi.

Effetti della salinizzazione eccessiva

Così come esistono misure per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO₂) nell’atmosfera per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, gli autori dello studio sostengono la necessità di stabilire limiti per l’uso sicuro e sostenibile del sale sul nostro pianeta.

L’eccesso di sale provoca una salinizzazione dell’acqua dolce che va oltre le riserve di acqua dolce, influenzando la produzione di cibo ed energia, la qualità dell’aria, la salute umana e le infrastrutture.

“Questo è un problema molto complesso, perché negli Stati Uniti il sale non è considerato un inquinante principale dell’acqua potabile, quindi la sua regolamentazione sarebbe un’impresa enorme. Ma ritengo che sia una sostanza che si presenta nell’ambiente in quantità dannose”, ha concluso Kaushal.