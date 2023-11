Analisi delle condizioni meteorologiche e degli eventi correlati in provincia di Belluno, 4 Novembre 2023

La scomparsa di Walter Locatello e le operazioni di ricerca

La scomparsa e le ricerche iniziali

Il 4 Novembre 2023, la comunità di Puos d’Alpago, situata lungo il canale Rai e vicino al lago di Santa Croce, è stata scossa dalla scomparsa di Walter Locatello, un vigile del fuoco di 44 anni. Locatello è scomparso la sera del 2 Novembre mentre cercava di proteggere l’abitazione dei suoi genitori dalle inondazioni. Nonostante gli sforzi di oltre 70 vigili del fuoco e volontari del Soccorso Alpino, le ricerche iniziali non hanno portato a risultati concreti.

Le operazioni di ricerca

Le operazioni di ricerca per Locatello sono state estese e intensificate, con l’ausilio di elicotteri e droni. Tuttavia, nonostante gli sforzi incessanti, Locatello rimane ancora introvabile. Questa notizia ha aperto la rassegna stampa di RadioPiave inBlu, condotta dai giornalisti dell’Amico del Popolo, con Carlo Arrigoni al microfono.

Le conseguenze del maltempo in provincia di Belluno

Smottamenti e problemi ai corsi d’acqua e alle strade

Oltre alla scomparsa di Locatello, la provincia di Belluno ha dovuto affrontare le conseguenze del maltempo. Gli smottamenti sono stati frequenti e hanno causato problemi a diversi corsi d’acqua e strade. Questi eventi hanno ulteriormente complicato le operazioni di ricerca e hanno messo a dura prova la resistenza della comunità.

Annunci e decisioni locali

In mezzo a questi eventi, sono stati fatti alcuni annunci importanti. Gli industriali bellunesi hanno annunciato la loro prossima assemblea. Inoltre, è stata annunciata la chiusura del Liceo Lollino alla fine dell’anno scolastico. La presentazione degli artisti della ex tempore in corso di svolgimento a Belluno è stata un altro evento degno di nota. Infine, Birra Castello ha deciso di concentrare tutte le sue risorse sulla fabbrica di Pedavena.

In conclusione, il 4 Novembre 2023 è stato un giorno di grande attività e cambiamento in provincia di Belluno. Nonostante le sfide presentate dal maltempo e dalla scomparsa di Walter Locatello, la comunità ha continuato a lavorare insieme per affrontare queste difficoltà e guardare al futuro.