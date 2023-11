La Florida, conosciuta come lo “Stato del Sole”, è un luogo che affascina per le sue spiagge bianche, il mare cristallino, le metropoli pulsanti di vita e i suoi vasti parchi a tema. Ma oltre alle zone turistiche più note, la Florida offre anche un lato più selvaggio e incontaminato, fatto di isole tropicali deserte e paesaggi rurali che evocano il profondo sud.

Miami: la metropoli dal sapore latino-americano

Miami, l’icona del “Sunshine State”, è una città dal forte influsso latino-americano e dall’atmosfera glamour. Le sue spiagge bianche, con alle spalle imponenti grattacieli, sono famose in tutto il mondo. Tra queste, South Beach è la più conosciuta e frequentata, un vero e proprio punto di riferimento per la vita notturna della città.

Passeggiando lungo l’Ocean Drive, la strada che costeggia l’oceano Atlantico, si possono ammirare bar con musica latina, cameriere sui pattini, spiagge tropicali e palazzi in stile art déco. Quest’ultimo stile architettonico caratterizza il distretto di Miami Beach, che ha fatto guadagnare alla città il soprannome di “riviera americana”.

Ma Miami non è solo spiagge e vita notturna: la città offre anche tesori nascosti, una fiorente scena artistica e culturale e una variegata offerta gastronomica. Esplorando i suoi diversi quartieri, si possono scoprire le origini culturali di questo incredibile melting pot.

Parco Nazionale Everglades: la natura selvaggia

Nell’estremo sud della Florida si trova il Parco Nazionale delle Everglades, la zona più selvaggia degli Stati Uniti, dichiarata patrimonio Unesco, Riserva della Biosfera e Zona Umida d’interesse internazionale. Questo terreno pantanoso di 6.000 chilometri quadrati è abitato da una fauna esotica e offre la possibilità di avventurarsi in escursioni alla ricerca di coccodrilli e alligatori.

Florida Keys: l’arcipelago tropicale

Le Florida Keys sono un arcipelago di circa 1700 isole coralline al largo della punta meridionale della Florida. Queste isole, collegate da 43 ponti della Overseas Highway, offrono panorami di mare blu intenso, palme ondeggianti e mangrovie. Tra le isole più famose, Key West è nota per aver ospitato il presidente americano Harry Truman ed Ernest Hemingway.

Tampa: la città multiculturale

Tampa, la terza città più popolosa della Florida, offre un mix di cultura, gastronomia e divertimento. Il Riverwalk lungo il fiume Hillsborough affascina per l’architettura contemporanea e gli spazi panoramici, mentre Ybor City, quartiere storico noto per la sua eredità cubana, è un luogo ideale per immergersi nella cultura locale.

Sarasota: tra cultura e relax

Sarasota, situata all’estremità meridionale della baia di Tampa, è una delle mete preferite per chi cerca pace e relax sulle spiagge della Florida, senza rinunciare a una visita culturale o a un’escursione nella natura. Tra le attrazioni principali, The Ringling, un enorme complesso museale dedicato all’eredità dell’imprenditore circense John Ringling.

Sanibel Island: la perla del Golfo del Messico

Sanibel Island, una delle maggiori isole della Florida occidentale, è il luogo ideale per chi desidera trascorrere una vacanza rilassante sul Golfo del Messico. L’isola offre spiagge incantevoli e un’area naturale protetta, il J.N. “Ding” Darling National Wildlife Refuge.

Fort Lauderdale: la Venezia degli Stati Uniti

Fort Lauderdale, soprannominata la Venezia degli Stati Uniti per la sua estesa rete di canali interni, è un vero e proprio paradiso per i viaggiatori in cerca di un’atmosfera rilassata, di splendidi paesaggi e meravigliose spiagge.

Cape Coral: la città dei canali

Cape Coral, soprannominata Waterfront Wonderland, è una città della Florida pensata per svilupparsi su una rete di canali navigabili. Oggi, con i suoi 644 chilometri di canali, è una delle reti di canali più lunghe al mondo.

St. Augustine: la città storica

Nel nord della Florida, St. Augustine, una città storica fondata dagli spagnoli nel 1565, è l’insediamento europeo ancora abitato più antico del paese. La città offre oltre 200 edifici storici, tra cui il Castello di San Marco e la Cattedrale.

Orlando: la città dei parchi a tema

Orlando è famosa in tutto il mondo per i suoi parchi a tema e le attrazioni turistiche. Tra questi, il Walt Disney World, un enorme parco a tema che comprende quattro singoli parchi Disney, e l’Universal Orlando Resort, un complesso dedicato al cinema.

Kennedy Space Center e US Space Walk of Fame & Museum, Titusville

Gli appassionati dello spazio dovrebbero visitare il Kennedy Space Center di Titusville, uno dei più importanti centri spaziali a livello mondiale. A Titusville si può anche far tappa allo US Space Walk of Fame & Museum.

Tallahassee: la capitale dal fascino del “vecchio sud”

Tallahassee, capitale della Florida, affascina per il suo fascino da “vecchio sud”. Edifici storici, cascate e colline dominano i suoi quartieri dai colori lussureggianti.

Cucina della Florida: un mix di tradizioni

La cucina della Florida rispecchia la tradizione americana ma è contaminata da influenze latine e africane. Tra le specialità da assaggiare, il churrasco, le arepas, il medianoche o Cuban sandwich, le stone crabs, i deviled eggs, il chicharron, il fish sandwich, il mofongo e, per finire, la Key lime pie.

Informazioni utili per il viaggio

La Florida è una destinazione turistica ideale in ogni stagione grazie al suo clima mite e soleggiato durante gran parte dell’anno. Tuttavia, il periodo migliore è quello che coincide con la stagione secca, cioè da