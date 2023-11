Analisi delle condizioni meteorologiche in Italia e in Europa

Il Centro Europeo per la Previsione delle Tempeste (ESTOFEX) ha rilasciato un avviso meteo, valido dalle 7 di domenica 5 novembre alle 7 di lunedì 6 novembre. In particolare, sono stati emessi un livello 1 e un livello 2 per parti dell’Italia centrale, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania, principalmente per forti raffiche di vento convettivo ed eccessive precipitazioni convettive. In misura minore, l’allerta riguarda anche la possibilità di tornado e grandinate di grandi dimensioni.

Altre aree a rischio

Un livello 1 di allerta è stato previsto anche per l’Austria orientale, l’Ungheria sudoccidentale, la Serbia e la Romania occidentale, principalmente per forti raffiche di vento convettivo e grandinate di grandi dimensioni. Per l’Ucraina centrale è stato emesso un livello 1 principalmente per grandinate di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo ed eccessive precipitazioni convettive. Infine, un livello 1 è stato previsto per il Sud/Ovest della Francia principalmente per forti raffiche di vento convettivo e, in misura minore, per tornado.

Complesso di bassa pressione

Un ampio ed estremamente intenso complesso di bassa pressione continua a coprire l’Europa settentrionale, centrale e occidentale, nonché l’Oceano Atlantico nordorientale. Questo fenomeno è evidenziato nel bollettino meteorologico.

Dettagli sull’area di livello 2

Per quanto riguarda in dettaglio l’area di livello 2, che riguarda anche l’Italia, si prevede un’altra ondata di temporali organizzati lungo il fronte freddo che attraversa questa regione da Nord/Ovest a Sud/Est. Questo fronte si posizionerà lungo la linea che va dal Centro/Nord dell’Italia lungo il confine sloveno-croato fino all’Ungheria all’inizio del periodo di previsione e raggiungerà l’Albania, la Serbia meridionale e la Romania centrale entro sera.

La minaccia meteorologica più grave è prevista lungo le coste esposte a Ovest dell’Italia centrale, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro, dove una forte risalita orografica si aggiunge alla già abbondante risalita sinottica. Forti nubifragi e piogge eccessive sono i rischi principali, mentre le tempeste di coda nella fascia costiera possono anche produrre grandinate di grandi dimensioni e alcuni tornado, soprattutto in caso di supercelle.