Kepler-385: il nuovo sistema ⁣planetario rivelato dai dati del telescopio Kepler della NASA

Introduzione

La NASA continua a stupirci con le sue scoperte spaziali. L’ultima in ordine di tempo riguarda un nuovo sistema planetario, denominato Kepler-385, rivelato grazie all’analisi dei dati raccolti⁣ dal telescopio spaziale Kepler. Questo sistema è⁤ composto da sette pianeti di dimensioni comprese tra quelle della Terra e quelle ⁤di Nettuno, tutti orbitanti attorno a una stella leggermente ⁣più grande e più calda‍ del nostro Sole.

Scoperta del sistema Kepler-385

Caratteristiche del sistema

Il⁣ sistema ⁢Kepler-385 è⁢ uno dei pochi noti ad avere più di sei pianeti confermati. Ognuno di​ questi pianeti riceve dal suo sole ⁢una quantità di calore per unità di superficie superiore ⁤a qualsiasi pianeta del nostro sistema⁣ solare. I due pianeti più interni, entrambi leggermente più grandi della Terra, sono probabilmente rocciosi‍ e ⁣potrebbero ‍avere‌ atmosfere sottili. Gli ⁣altri⁢ cinque pianeti, invece, sono più grandi, con un raggio circa doppio rispetto a quello terrestre, e‍ si​ prevede che siano⁤ avvolti da atmosfere dense.

Il catalogo‌ dei candidati pianeti Kepler

La scoperta del sistema Kepler-385 è‍ uno dei risultati più significativi del nuovo catalogo ⁢di ​candidati pianeti Kepler, che comprende quasi 4.400 candidati, tra cui più di 700 sistemi multi-planetari. ⁣”Abbiamo ⁢compilato l’elenco più ⁣accurato di candidati pianeti Kepler e delle ⁢loro proprietà fino ad oggi”, ha dichiarato Jack Lissauer, ricercatore presso il Ames Research ⁣Center della NASA in⁤ California e autore principale dell’articolo che presenta il nuovo catalogo.

Analisi avanzata dei dati e scoperte continue

Dettagli del sistema Kepler-385

La capacità di descrivere in dettaglio le proprietà del sistema Kepler-385 è una testimonianza⁣ della‍ qualità di questo‍ ultimo catalogo di esopianeti. Mentre i cataloghi finali della missione Kepler ​si concentravano sulla produzione di liste ottimizzate per⁣ misurare la comune presenza di pianeti attorno ad altre stelle,⁣ questo studio si concentra sulla produzione di un elenco completo che ‍fornisce informazioni accurate su ⁣ciascuno dei sistemi, rendendo possibili scoperte come quella ​di Kepler-385.

Ulteriori scoperte ‌grazie ai dati di Kepler

Le osservazioni ⁣primarie di Kepler si ​sono concluse nel ‍2013 e sono state seguite dalla missione⁢ estesa ‍del telescopio, chiamata K2, che è continuata fino al 2018. I dati raccolti ⁣da Kepler continuano a ‍rivelare nuove scoperte sulla nostra⁣ galassia. ⁤Dopo aver già dimostrato⁤ che esistono più pianeti che stelle, questo nuovo studio fornisce un ⁤quadro più dettagliato di come sono fatti ciascuno di questi pianeti ​e i loro sistemi di origine, offrendoci una visione ‌più ampia dei numerosi mondi al di là del nostro sistema solare.

L’articolo di ⁢ricerca, intitolato “Updated Catalog of Kepler Planet Candidates: Focus on Accuracy and Orbital Periods”, sarà pubblicato prossimamente su The Journal of Planetary Science.