Condizioni Meteo in Liguria: Piogge ‍Intense ⁤e Mareggiate

La Liguria continua a essere colpita da‌ condizioni meteorologiche‌ avverse. Dopo una breve pausa⁢ per valutare i danni ‍causati dal maltempo, una nuova perturbazione è arrivata nella giornata di sabato, ‍con un ulteriore allerta meteo. Sabato sera, il fiume Entella a Chiavari è esondato, causando inondazioni nelle aree golenali alla foce.

La polizia locale di Genova ha segnalato una forte mareggiata in corso, in particolare in via ⁢Murcarolo a Nervi e via Rubens a‌ Vesima. Le strade⁢ litoranee rappresentano un pericolo per pedoni, motocicli, ciclomotori e biciclette.

Appello alla Prudenza

Nonostante la forte pioggia ⁤che si è abbattuta su un territorio già fortemente colpito dal maltempo, la notte è trascorsa senza particolari criticità. Tuttavia, il presidente della ⁢Regione Liguria Giovanni Toti⁣ e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone hanno rinnovato l’appello ai cittadini di mantenere comportamenti volti alla massima prudenza. Infatti, per la giornata odierna è stato emesso avviso di bollino nero per mareggiate intense dal centro meteo funzionale di Arpal.

A causa delle condizioni marine sfavorevoli, a Voltri è stata annullata la fiera di San ⁤Carlo prevista per oggi, domenica 5 novembre. Inoltre, si ⁣raccomanda di non mettersi in pericolo per andare a fotografare la furia delle onde.

Situazione dei Fiumi e⁤ Frane

Monitoraggio dei Fiumi

Oltre all’Entella, anche il fiume Magra ha raggiunto il picco di piena nelle prime ore della notte, con una portata superiore alla precedente ‍allerta ma senza causare gravi danni. Alle 5 di domenica,‍ il Magra ha raggiunto il picco di piena a 2.28 metri, leggermente sopra al primo livello di guardia.

Frane ⁤e Danni Stradali

A causa ⁣del maltempo, si è verificato ​il distacco​ di una parte di ⁢roccia a Orero, in Val Fontanabuona, nella strada⁤ comunale in frazione Casareggio, rendendo la strada non percorribile. Inoltre, a Genova, è stata⁤ segnalata una frana in via Spallarossa, mentre in via Finocchiara un albero è ‌caduto sulla carreggiata. Le strade, dopo l’intervento dei soccorsi, risultano​ aperte.

Previsioni Meteo

Domenica 5 Novembre 2023

Fenomeni in esaurimento già durante la mattinata. Persiste l’allerta meteo gialla solo sul Levante (Genovese orientale e tutto lo Spezzino). ‍Il mare sarà molto agitato, localmente grosso al largo​ del Levante per onda lunga e⁢ formata di libeccio (periodo 10 s), con intense mareggiate sulle coste esposte.

Lunedì 6 ⁣Novembre 2023

Persiste‌ un ‌flusso sudoccidentale moderatamente umido associato a possibili⁤ piovaschi o locali rovesci al più⁤ moderati a Levante, specie⁣ sui rilievi nella seconda parte della giornata. Si prevedono venti​ forti (50-60 km/h) meridionali ⁣su ​A, rafficati⁢ specie sui capi, localmente ‌forti (40-50 km/h)​ altrove, ⁤rafficati in particolare sui crinali appenninici. Il mare sarà agitato⁣ con residue mareggiate di libeccio su Centro-Levante, con una decisa diminuzione della sera a partire da Ponente.