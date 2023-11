Condizioni meteorologiche avverse in Italia: allerta e interventi in corso

L’Italia continua a essere colpita da condizioni meteorologiche avverse, con piogge torrenziali, tempeste e mareggiate, alimentate da venti di libeccio e scirocco che raggiungono velocità superiori ai 90 km/h. L’organismo di Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allerta arancione in Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria, mentre nelle altre 15 regioni è stata emessa un’allerta gialla. Si prevede un ulteriore aumento della forza dei venti, inizialmente nelle regioni meridionali, per poi estendersi al Nord e successivamente al Centro-sud. Le montagne alpine e appenniniche hanno visto cadere le prime nevicate.

Venezia e l’acqua alta

A Venezia si prevede un nuovo episodio di acqua alta, con un picco di marea di 130 centimetri previsto per le prime ore di domani. Il sistema di difesa MOSE sarà attivato per contrastare l’innalzamento del livello dell’acqua. Vigili del fuoco e Protezione Civile sono stati impegnati in oltre 1.400 interventi in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria e Molise, principalmente per allagamenti e danni causati dal vento. Durante la notte, la neve ha coperto per la prima volta la cima dell’Etna, e la temperatura minima al Rifugio Sapienza, a 1.920 metri di altitudine, è scesa a 3 gradi Celsius.

Allerta a Milano

A Milano, l’allerta gialla rimarrà attiva fino a domani. Il Comune ha raccomandato ai cittadini di evitare di sostare sotto alberi, nei cantieri, nei dehors e sotto le tende. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile continua a monitorare il livello dei fiumi e a coordinare eventuali interventi. Nel Veneto, la situazione dei fiumi sembra migliorare, anche se si prevedono nuovi innalzamenti nelle prime ore di domani, soprattutto nelle aree montane e pedemontane.

Interventi in Veneto e Friuli Venezia Giulia

A Belluno, le ricerche di Walter Locatello, il vigile del fuoco scomparso due giorni fa, continuano. A Caorle, nel Veneziano, alcune famiglie sono state evacuate a causa della rottura di un argine del canale Taglio. I vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del consorzio di bonifica orientale e su coordinamento della Protezione Civile regionale. In Friuli Venezia Giulia, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta per la nuova ondata di maltempo prevista per domani.

Situazione in Liguria e Emilia Romagna

In Liguria, la situazione sembra migliorare, anche se a Genova, La Spezia, Cinque Terre, Portofino e in gran parte del Ponente si stanno ancora valutando i danni. In Emilia Romagna, l’allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e vento è stata estesa fino a domani.

Incidenti in Abruzzo e Umbria

A Scanno, in Abruzzo, un masso si è staccato da una parete rocciosa e ha colpito un’auto parcheggiata, fortunatamente senza causare danni a persone o abitazioni. In Umbria, la Protezione Civile è in allerta per l’arrivo di ulteriori piogge.

Prima neve nelle Marche

Nelle Marche, la prima neve è caduta a Frontignano di Ussita, in provincia di Macerata. Da domani, tuttavia, si prevedono nuove piogge e temporali in tutta la regione, con venti forti e temperature in ulteriore calo.