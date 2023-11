Chiusura dei Parchi Comunali e Interventi dei Vigili del Fuoco

La situazione meteo a Fabriano ha portato alla chiusura dei parchi comunali fino a nuovo avviso. Nonostante alcuni cittadini abbiano ignorato il divieto e si siano avventurati nei parchi, l’ordinanza di riapertura non è prevista prima di domani o martedì, a seconda delle condizioni atmosferiche. Il mese di novembre non ha avuto un inizio promettente per la città di Fabriano.

Interventi dei Vigili del Fuoco

Venerdì sera, intorno alle 23:00, diverse squadre dei vigili del fuoco di Fabriano, con rinforzi provenienti da Jesi e Ancona, erano ancora al lavoro. Alle 14:00 del giorno successivo, i vigili del fuoco avevano ancora sei interventi da completare. A meno di nuove emergenze, hanno concluso di rispondere a più di cento richieste arrivate al distaccamento di via Di Vittorio da tutto il territorio circostante.

Effetti delle Raffiche di Vento

Le raffiche di vento hanno causato la caduta di rami e alberi su almeno una decina di auto, la chiusura dei parchi per quasi una settimana e la chiusura precauzionale di alcune strade. Sebbene il livello di guardia del torrente di Campodonico sia rientrato dopo alcune ore, la protezione civile di Fabriano sta monitorando anche il fiume Giano.

Ordinanza di Chiusura dei Parchi e Interventi di Sicurezza

Ordinanza di Chiusura dei Parchi

L’ordinanza di chiusura dei parchi rimarrà in vigore fino a quando non verrà emesso un nuovo provvedimento di revoca. Questo avverrà solo dopo che i controlli sulla sicurezza dei luoghi avranno dato esito negativo, come anticipato dalla sindaca, Daniela Ghergo. I primi sopralluoghi inizieranno domani mattina.

Interventi di Sicurezza

Gli operai comunali e una ditta specializzata hanno già iniziato a mettere in sicurezza parzialmente la parte del parco Regina Margherita dove si è tenuta la celebrazione del 4 novembre. È necessario abbattere alcuni alberi secchi e controllare altri per individuare i rami pericolanti che rappresentano un rischio per gli utenti. Recentemente, con una variazione di bilancio, è stato predisposto un capitolo di spesa per la manutenzione del verde.

Un altro intervento è previsto in via Veneto, vicino a piazzale Matteotti. Qui, una parte del viale è stata transennata a causa del rischio di crolli di coppi dai tetti. Un sopralluogo è previsto per domani. Una situazione simile si verifica nel centro della città, dove è stato necessario transennare un’area nei pressi della chiesa di San Domenico.

Infine, al palazzo Anagrafe, dove sono già in corso lavori programmati da tempo, sono crollati i mattoncini di rivestimento esterno. “Per fortuna sono caduti di notte”, commenta la sindaca. “I vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere tutta quella parte che presentava criticità e a metterla in sicurezza. L’accesso allo stabile è regolare dall’ingresso principale perché il corridoio esterno, lato sinistro, è stato chiuso”.