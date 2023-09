METEO SINO AL 7 SETTEMBRE 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone africano inizia a rimontare verso il Mediterraneo, avviando il ritorno al meteo estivo proprio in coincidenza dell’inizio di Settembre. Non è quindi ancora il momento per la dell’Estate sul nostro Paese e dal weekend inizierà ad affluire aria più calda di provenienza nord-africana, messa in moto da un vortice sulla Spagna.

Il caldo tornerà protagonista nel primo weekend di Settembre, a dispetto del calendario meteorologico che fissa l’inizio dell’Autunno al 1° Settembre. Ci aspettano giornate più soleggiate e miti, visto il rinforzo dell’anticiclone. Non avremo però il caldo eccessivo sperimentato a lungo ad Agosto, ma solo temperature un po’ superiori alla media.

La saccatura ciclonica sulla Penisola Iberica non riuscirà ad avanzare verso levante e quindi non riuscirà ad influenzare il meteo sull’Italia. Al contrario l’anticiclone africano subirà un azione di disturbo lungo il fianco orientale, a causa di un vortice d’aria fresca in rotta dai Balcani verso la Grecia. Il Sud Italia risentirà marginalmente di questo vortice e questa è la vera novità.

La circolazione fresca dai Balcani limiterà l’avanzata del caldo almeno per i primi giorni della settimana, poi le temperature saliranno soprattutto al Centro-Nord ma senza eccessi particolari che invece sono attesi sull’Europa Occidentale. La presenza dell’anticiclone subtropicale potrebbe persistere sin verso il weekend del 9-10 Settembre.

NEL DETTAGLIO

Sabato 2 Settembre: condizioni generalmente soleggiate, a parte nubi mattutine al Nord-Ovest. In giornata sviluppo di addensamenti a ridosso dei maggiori rilievi. Possibilità di qualche rovescio soprattutto sulle Alpi confinali orientali e sulle Prealpi Lombardo-Venete.

Domenica 3 Settembre: ci attende il consolidamento dell’anticiclone con tempo soleggiato e caldo in aumento. Non mancheranno passaggi di velature del tutto innocue.

Lunedì 4 Settembre: peggiora tra Salento e versanti ionici, con qualche rovescio in giornata.

Ulteriori tendenze meteo: disturbi al Sud con focolai temporaleschi sino a mercoledì 6 Settembre, poi l’anticiclone si rafforzerà di nuovo da metà settimana con caldo moderato e più avvertito sul Nord Italia.