Chris Morrison, ‍giornalista ‌britannico e redattore ambientale del Daily Sceptic, ha recentemente espresso le sue critiche​ verso la BBC per la sua copertura ⁤delle questioni climatiche.‍ Secondo Morrison, la BBC ‍ha commesso una ‌serie di errori‌ nel suo reportage, che ha portato a una distorsione della realtà scientifica⁣ e ha​ contribuito a⁣ promuovere un’agenda di eco-estremismo.

Le critiche di Morrison alla BBC

La rappresentazione errata del‍ cambiamento climatico

Morrison ​ha citato una serie ⁣di ⁢esempi per sostenere le​ sue affermazioni. Tra questi, ha menzionato il rapporto della ‌BBC sul villaggio di Happisburgh, nel Norfolk, dove si affermava⁣ che “condizioni meteorologiche⁢ estreme ​legate al cambiamento climatico”⁤ avevano eroso la roccia sabbiosa della scogliera. Tuttavia, ⁤la British Geological Society ha scoperto che le scogliere di Norfolk si sono probabilmente‌ erose ‌al ritmo attuale negli ultimi 5.000 anni, smentendo così l’affermazione‍ della BBC.

La mancanza di contestualizzazione e verifica

Secondo Morrison,⁢ la ⁣BBC ha spesso presentato affermazioni ‌climatiche estreme⁤ senza contestualizzarle o verificarle adeguatamente. Ad esempio, ha citato un rapporto della BBC che affermava‍ che⁤ la stagione degli ​uragani atlantici del 2021 era stata ‌la terza più ⁢attiva mai‍ registrata. Tuttavia, Paul Homewood ha osservato che dal 1851 ​ci⁤ sono stati 32 anni con un numero maggiore di ⁢uragani, smentendo così l’affermazione della ⁢BBC.

Le ⁢conseguenze dell’approccio della BBC

La promozione ⁤di un’agenda⁣ di eco-estremismo

Morrison sostiene che l’approccio ⁢della BBC ha contribuito a ⁤promuovere un’agenda di eco-estremismo. Secondo lui, la BBC ha fornito‍ copertura ai politici per promuovere un progetto Net Zero, ignorando le opinioni di tutti gli scienziati ⁤che non aderiscono alla​ linea politica del partito. Inoltre, Morrison sostiene che la ‌BBC ha una⁣ fiducia ‍irrazionale nei⁣ risultati dei modelli computerizzati, che porta all’assurda accettazione‍ che​ i modelli di “attribuzione”​ possano collegare singoli eventi meteorologici al presunto coinvolgimento umano.

La chiusura del dibattito scientifico

Secondo Morrison, vasti settori della scienza sono ora chiusi ⁢al dibattito per paura che ​eventuali opinioni contrastanti​ mettano in ‌dubbio⁣ l’ipotesi‍ non dimostrata ma “confermata” ​secondo cui gli esseri umani causano tutti o la maggior parte dei cambiamenti climatici. ‌Le variazioni naturali del clima vengono in gran parte ignorate, mentre le‍ storie di un interesse un⁢ tempo fanatico scompaiono improvvisamente dalla playlist di catastrofi attentamente costruita.

Conclusione

In sintesi, Chris Morrison⁢ critica la BBC per la ‌sua copertura delle questioni climatiche, sostenendo ⁢che ⁢l’emittente ha commesso una ⁢serie di⁣ errori e ha distorto la realtà scientifica. Secondo lui, ​questo ha contribuito a promuovere​ un’agenda di eco-estremismo e ‍ha chiuso ​il dibattito scientifico su importanti questioni climatiche.