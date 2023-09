Il costo dell’uragano Idalia: un bilancio tra danni e perdite economiche

Nel tentativo di riprendersi dall’uragano Idalia, Florida,‍ Georgia e le Caroline stanno affrontando un duro lavoro​ di ricostruzione. Secondo le prime stime, ‍il costo totale del ciclone potrebbe oscillare tra i 12 e ⁤i ⁤20 miliardi di dollari.

Il bilancio dell’uragano Idalia

Queste cifre, pubblicate nel rapporto economico settimanale di Moody’s Analytics, includono sia i danni materiali che le perdite economiche subite in tutta la ⁣regione. L’uragano Idalia, classificato come tempesta di ‌categoria 3, ha colpito la Florida mercoledì, ‍causando inondazioni ⁤e danni da ⁣vento in diverse comunità del sud-est.

Il confronto con altri uragani

Se le stime iniziali fossero accurate, l’uragano Idalia si ⁣posizionerebbe⁣ vicino al fondo della lista dei dieci uragani più costosi che hanno colpito⁢ lo Stato della Florida.

Le conseguenze dell’uragano

Le immagini delle conseguenze dell’uragano​ mostrano alberi abbattuti che bloccano le strade, case allagate e auto sommerse dall’acqua. Un albero di quercia centenario è caduto sulla ​residenza‍ del governatore della Florida, mentre le ‌strade lungo la baia e nel centro di Sarasota sono state inondate.

Il rischio delle inondazioni e ⁢l’importanza dell’assicurazione

Moody’s Analytics⁤ ha sottolineato come le inondazioni a Tampa ⁤e Charleston, in South Carolina, siano state particolarmente costose. L’azienda ‌ha avvertito che molti proprietari di case potrebbero essere costretti a pagare di tasca ‌propria se non avessero una copertura assicurativa supplementare per le inondazioni.

Il confronto con gli uragani precedenti

L’ultimo uragano che ha causato danni per oltre un⁢ miliardo di dollari in Florida è stato Nicole nel 2022. Secondo una stima della NOAA, il ciclone ⁤di categoria 1 ha causato​ danni per 1 miliardo di dollari ⁤negli⁢ Stati Uniti,‍ poco ⁣più di un mese dopo che l’uragano Ian aveva causato danni per 115 miliardi di dollari.

Il cambiamento climatico e la frequenza degli uragani

Sebbene l’uragano Idalia potrebbe non‍ essere⁤ ricordato come un evento particolarmente costoso, l’analista di Moody’s ⁢ha affermato che, a causa del cambiamento climatico, tempeste come‍ questa, in grado di intensificarsi rapidamente, diventeranno ⁢sempre⁤ più frequenti nel tempo.

Le perdite economiche e l’intervento del governo

Il rapporto di Moody’s include anche la perdita di produzione economica, stimata tra i ⁢2 e ‌i 4 miliardi di dollari. Alcuni ⁣consumatori hanno approfittato dei crediti⁣ delle compagnie aeree e hanno annullato i loro piani di vacanza, nonostante la maggior parte delle principali attrazioni turistiche siano rimaste aperte.

La dichiarazione di disastro e l’aiuto federale

Giovedì,‍ il presidente Joe Biden ha approvato una ⁣dichiarazione di disastro per la Florida, rendendo disponibili fondi⁤ federali per più di una mezza dozzina di contee nella regione del Big Bend.

I danni ⁢alle case in Florida

L’onda di tempesta dell’uragano Idalia ha distrutto case‍ nella città di​ Horseshoe Beach, con alcune abitazioni spazzate via dalle loro fondamenta.

Conclusione

In sintesi, l’uragano⁢ Idalia ⁣ha ​causato danni significativi e perdite economiche in Florida, Georgia e le Caroline. Le stime iniziali indicano un costo‍ complessivo tra i 12 e i 20⁣ miliardi​ di dollari. Questo evento mette in luce l’importanza di avere una copertura assicurativa adeguata e sottolinea l’urgenza di affrontare il cambiamento‍ climatico, che potrebbe portare a tempeste sempre più frequenti ⁢e intense.