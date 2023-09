La popolazione della Florida, lungo il Golfo del Messico, ha preso precauzioni e si è evacuata in anticipo ​rispetto all’arrivo dell’uragano Idalia. Questa decisione è stata influenzata da un evento meteorologico⁤ invernale avvenuto 30 anni fa. Nonostante la pulizia post-uragano possa richiedere mesi, la⁣ maggior parte delle case a Keaton Beach, dove l’uragano Idalia ha toccato terra mercoledì, sono ancora in piedi ⁣e, finora,‌ non​ sono state segnalate vittime in ⁤città.

Il ricordo della tempesta senza nome del 1993

Il parere dei residenti

Spyridon‌ “Spy” Aibejeris,⁢ residente a Keaton Beach, ha dichiarato ⁣che molti abitanti‌ hanno deciso⁢ di evacuare perché ⁣ricordano la “Tempesta senza nome⁣ del 1993”,‌ conosciuta anche come “Tempesta ⁤del secolo”. “Se è previsto un⁢ uragano di categoria 3 o 4, è ora di andarsene.‍ Nel ​1993, siamo stati colti di sorpresa da una ⁣tempesta ⁤che non ⁤sapevamo stesse arrivando, e siamo sopravvissuti”, ha detto Aibejeris.

La tempesta del 1993

La tempesta invernale del marzo 1993 si è formata vicino al Texas. ⁤Mentre ⁤cresceva, ha⁣ colpito‌ duramente la Costa del ⁢Golfo, portando una⁢ mareggiata di⁤ quasi 4 ‍metri nella⁤ Contea di Taylor, in Florida, e causando 11 tornado nello Stato del Sole. La tempesta si è poi spostata a nord, trasformandosi⁢ in una storica bufera di neve. Cento persone ‍sono morte a causa ‍della tempesta, metà delle quali erano su barche in⁢ mari alti fino ⁤a 20⁢ metri. Altre 118‌ persone sono morte per cause ⁢indirette, tra cui la pulizia post-tempesta.

Le conseguenze della tempesta del 1993

La sopravvivenza durante la​ tempesta

Aibejeris aveva 12 anni durante la⁣ Tempesta senza ​nome ‍e ‍ha raccontato di essere sopravvissuto aggrappandosi a ​delle‍ assi di⁢ legno nella sua ⁢casa. “Onde alte 4 metri si infrangevano contro⁤ la‍ casa. Quando arrivavano ⁤le onde, saltavamo per tenere la testa fuori dall’acqua”, ha detto Aibejeris. “Poi, durante la notte, faceva così freddo che quando arrivavano le onde, ci immergevamo nell’acqua​ perché era‌ più calda ‌dell’aria”.

Le ‌modifiche ai codici ⁢edilizi

La Tempesta senza nome ‍è il motivo per cui i codici edilizi‌ sono stati modificati nella Contea di Taylor. Oggi, la maggior parte ⁤delle case ⁤a Keaton Beach⁣ è costruita su palafitte a causa⁢ della tempesta del 1993, una ​caratteristica che ha‌ permesso‍ alle strutture di resistere alla mareggiata dell’uragano Idalia.

L’uragano Idalia e le sue‍ conseguenze

Il ⁤livello dell’acqua

I misuratori‍ di livello dell’acqua a Cedar Key, ⁣in Florida, a⁤ sud‌ del punto in cui Idalia ha toccato terra, ⁢hanno registrato un ‍livello dell’acqua di 2,1 metri sopra il suolo normalmente asciutto. Il ​National Hurricane Center ha previsto una possibile mareggiata ⁢di 3 a 4,5 ‌metri ‍per la regione.

Le testimonianze dei residenti

David Martin, reporter⁣ di FOX 35 Orlando, ha intervistato JJ, un residente la cui famiglia vive ⁢a Crystal River,⁤ in Florida, da generazioni. Hanno ricordato l’alluvione del 1993 quando hanno deciso di evacuare per Idalia. JJ ha raccontato che, dopo aver vissuto la tempesta del 1993, sua nonna e sua madre hanno evacuato prima dell’arrivo di‍ Idalia. “Nel ‍1993, si è svegliata con le infradito che galleggiavano in casa”, ha detto⁢ JJ. “Questa volta, se n’è andata”.

Conclusione

Nonostante ‍le crescenti minacce ​delle ​tempeste, i ⁣residenti di Keaton Beach, come Aibejeris, affermano che non c’è posto⁣ in cui preferirebbero vivere.‌ “È casa. Non so esattamente perché ci mettiamo in ⁢queste⁢ situazioni, ma non vogliamo andarcene”, ha detto. ⁤”Quando lo facciamo, torniamo e speriamo solo di poter ricostruire”.