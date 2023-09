La stagione‍ degli⁣ uragani nell’Atlantico

La stagione degli uragani nell’Atlantico sta entrando⁣ nel mese solitamente più movimentato, con quasi⁣ una dozzina di tempeste che hanno già‍ fatto la loro comparsa nel​ bacino durante la stagione 2023. ⁢Il picco climatologico dell’attività è il 10 settembre, quando c’è la maggiore probabilità di vedere un ciclone nominato nel⁤ Mar dei Caraibi, nel Golfo del Messico o nell’Oceano Atlantico.

Statistiche⁣ sulla stagione degli uragani

La stagione ufficiale degli uragani per il bacino‍ dell’Atlantico ⁤va dal 1° giugno⁢ al 30‍ novembre, ma l’attività dei cicloni tropicali ⁢a ​volte si verifica prima e dopo queste date, rispettivamente. Il picco della stagione degli uragani dell’Atlantico è ⁤il 10 settembre, con la maggior parte dell’attività che si verifica tra ‌metà agosto e metà ottobre.

Uragani notevoli di settembre

Tempeste famigerate come l’uragano di Galveston‍ del 1900, l’uragano del Labor Day delle Florida Keys del ‌1935 e l’uragano ⁣Hugo nel 1989 hanno toccato terra a settembre, ⁢mantenendo il mese fedele alla⁢ sua notorietà di produrre alcuni dei ⁤peggiori uragani della stagione. L’uragano Ian si è formato alla fine di settembre ​2022 nei Caraibi e ha⁢ colpito la Florida solo cinque giorni dopo come un potente ciclone di categoria 4. La NOAA ha stimato‌ che l’uragano ha causato danni ⁢per più​ di 115⁤ miliardi ​di ⁤dollari negli‍ Stati Uniti, rendendolo la tempesta più costosa ‌nella storia della Florida. Almeno 150 vittime sono state legate al ciclone mentre si​ faceva strada lungo la‍ costa orientale dalla Florida ⁣al medio Atlantico.

Previsioni per ‌settembre 2023

Il Forecast Center ha dichiarato che ​il mese inizierà con la stessa intensità con cui è finito agosto, con la possibilità che fino a quattro cicloni vengano⁤ monitorati⁤ simultaneamente in tutto il bacino. Fortunatamente, nessuno ‌dei cicloni ‍tropicali rappresenta una minaccia immediata per il tempo negli Stati Uniti continentali. Le ⁣temperature dell’acqua rimangono calde in tutto il bacino, il che dovrebbe permettere a queste caratteristiche di rimanere ben organizzate nell’Atlantico settentrionale.

Condizioni favorevoli per la ⁢formazione di‍ cicloni

Nonostante un El Niño in rafforzamento, i modelli di previsione mostrano che ⁣i ‌venti di livello superiore nella regione principale di sviluppo‌ dei⁣ tropici dovrebbero rimanere favorevoli ⁢alla formazione di cicloni se le perturbazioni‌ si ​spingono al largo della costa dell’Africa. A causa del⁢ modello favorevole, è probabile che il bacino dell’Atlantico produrrà tempeste con nomi come Katia, Lee, Margot e Nigel.

Effetti dell’El⁣ Niño sulla stagione degli uragani

Forti eventi⁤ El Niño possono interrompere quello che è solitamente un ‍periodo movimentato⁢ nei ⁢tropici‌ con⁣ un aumento del vento tagliente ‍in ampie parti dei Caraibi e dell’Atlantico. Non ci⁤ sono ⁤indicazioni immediate che l’attuale El Niño porterà a un’attività ciclonica sotto la media durante‍ il mese. Finora⁣ nel 2023, tre ⁤delle undici tempeste nominate si ‌sono intensificate in uragani, e sia Franklin che Idalia hanno raggiunto lo stato di categoria 4.

Conclusione

In sintesi, la stagione degli uragani 2023 è entrata nel suo ​picco con diverse tempeste e perturbazioni monitorate in tutto l’Atlantico. Nonostante l’El Niño in ‍rafforzamento, le condizioni rimangono​ favorevoli per la formazione di cicloni, ⁤con la possibilità di‍ tempeste nominate come Katia, Lee,⁣ Margot e Nigel. Tuttavia, non ci⁤ sono indicazioni immediate di minacce ⁤per il tempo negli Stati Uniti continentali.