Il Met Office, in collaborazione con Met Éireann e KNMI, ha annunciato i ⁤nuovi nomi delle tempeste per⁣ la stagione 2023/24. Tra questi, figurano‍ i nomi di coloro che lavorano per ‌garantire la sicurezza delle ‍persone durante le condizioni meteorologiche avverse.

La nuova lista dei nomi delle tempeste

Agnes, Babet e⁤ Ciarán saranno le​ prime tre⁣ tempeste denominate dal gruppo in⁢ questa​ stagione. ⁣I contributi del Met ‍Office‍ alla lista includono suggerimenti dal⁣ pubblico e nomi di coloro che sono coinvolti nelle ⁣risposte al maltempo.‌ Denominare le tempeste aiuta a comunicare i rischi del maltempo. Le tempeste riceveranno un nome dal gruppo⁤ quando si‍ prevede che possano causare ⁤impatti di‌ livello ⁢’medio’⁣ o ‘alto’ nel Regno Unito, in Irlanda o nei Paesi Bassi. Il vento è il principale fattore preso in considerazione per la denominazione di una tempesta, ma anche gli ⁣impatti‌ aggiuntivi dovuti alla pioggia⁣ o alla neve saranno considerati nel processo​ di denominazione.

Le tempeste⁤ della ‍stagione 2022/23

Il gruppo ha‌ denominato ‍due tempeste nella stagione 2022/23, con le tempeste ⁣Antoni e Betty ‍che hanno colpito il⁤ Regno Unito e l’Irlanda ⁤in agosto. Tuttavia, in base agli accordi internazionali, il gruppo ha adottato anche ‍i nomi Otto e Noa, che sono stati ⁣denominati ‌da altre organizzazioni meteorologiche a febbraio e aprile rispettivamente e che hanno avuto impatti residui sul Regno⁢ Unito.

Il valore della denominazione delle tempeste

Will Lang, capo della consapevolezza situazionale ⁢del Met Office, che guida ​le risposte in tempi di maltempo, ha dichiarato: “Questo è il nono anno in cui diamo ‍un nome alle ‌tempeste e lo facciamo ​perché funziona. Dare un nome alle tempeste‍ facilita la‍ comunicazione ​del maltempo e ‌fornisce ​chiarezza quando le persone potrebbero essere‌ colpite ⁤dal tempo. ⁣Quest’anno, è fantastico poter‍ riconoscere gli sforzi collaborativi di alcuni dei nostri partner ‍in tutto il Regno Unito con l’inclusione dei ⁢nomi di alcune ⁤organizzazioni partner. Lavorare attraverso diverse agenzie ci permette di ‌aiutare il maggior numero possibile di persone a prepararsi per il maltempo”.

Un approccio​ di partnership

Il Met Office, Met Eireann e KNMI compilano insieme la lista. Quest’anno, i suggerimenti del Met Office includono i nomi di persone che lavorano per proteggere⁢ il pubblico in tempi di ⁢maltempo, così come suggerimenti dal pubblico.

Il contributo del pubblico

Ciarán è stato suggerito dal pubblico, ma è anche il nome di Ciarán Fearon,​ che lavora per il Dipartimento per le Infrastrutture in Irlanda del Nord. Egli utilizza regolarmente le previsioni del Met Office ⁤e garantisce che le ‌informazioni⁢ pertinenti⁢ vengano ⁤condivise sui livelli dei ​fiumi, le inondazioni costiere‍ e‌ altri impatti‌ del maltempo.

Il ruolo dei professionisti del settore

Debi Garft, che ha recentemente lasciato il suo ruolo di Senior Policy Officer nel team ⁤del governo scozzese⁢ per le inondazioni, condivide il‌ suo nome con il quarto ​nome della lista. Ha anche contribuito alla formazione del Scottish Flood⁤ Forum e del Scottish Flood Forecasting ⁤Service.

I ‌nomi⁢ ispirati da famosi scienziati

I suggerimenti di Met Éireann sono‌ ispirati da famosi scienziati, tra cui Jocelyn, in onore di Dame Jocelyn Bell,⁢ la famosa astrofisica.

I nomi di origine olandese

I nomi suggeriti da KNMI sono spesso di origine olandese⁤ e molti sono stati suggeriti ​dai visitatori del servizio meteorologico⁤ durante l’anno.

Conclusione

La denominazione delle tempeste ‌è uno strumento di comunicazione efficace per sensibilizzare il pubblico sui rischi del maltempo. Quest’anno, la ⁢lista dei nomi delle tempeste⁤ include i ​nomi di coloro che lavorano per proteggere​ il pubblico in tempi di maltempo, riconoscendo così il loro importante contributo.