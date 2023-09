Il tifone​ Saola si dirige verso Hong Kong⁢ con venti di almeno 222 km/h

Il tifone⁣ Saola sta​ avanzando verso Hong Kong, portando con sé venti di almeno 222 km/h. Gli esperti di meteorologia avvertono che l’onda di tempesta potrebbe eguagliare o superare i danni causati da un tifone del 2018, che JBA Risk​ Management⁢ ha definito⁣ un’inondazione che si verifica una volta ogni 200 anni.

La forza del tifone Saola

Attualmente è⁢ forte⁢ quanto Idalia al⁣ suo apice, ma⁢ più debole di quanto lo fosse Franklin ⁤al suo massimo. “Sarà la tempesta ⁣più devastante che colpirà Hong Kong dal tifone Hato nel 2017 e probabilmente⁣ una ⁢delle più impattanti degli ultimi‌ 50 anni”.

Evacuazioni in⁢ corso nelle Filippine

Centinaia di persone hanno ⁣evacuato le loro case con ⁢il loro bestiame nei villaggi in​ tutto il nord-est​ delle‌ Filippine in previsione del Super ​Tifone ⁤Saola.

La potenza dell’uragano di categoria⁣ 4

L’uragano di categoria 4, a soli 274‍ km a est-sud-est di⁤ Hong ‍Kong, sta sollevando ⁢onde⁤ alte ⁤14 metri.

Il percorso previsto del tifone Saola

Il percorso previsto attualmente prevede che i venti di Saola raggiungano i 156 km/h‌ quando sarà a soli‌ 97 km da Hong Kong. I modelli mostrano Saola ⁤che ‌curva verso⁣ ovest mentre si avvicina alla⁢ Cina, dando a Hong Kong un colpo di striscio.

Un’intensa tempesta in⁣ arrivo

Indipendentemente da un impatto diretto o da ⁤un passaggio ravvicinato, questa sarà comunque una delle ⁤tempeste più intense che colpiranno la regione.

Preparativi⁤ a Hong Kong

A Hong Kong, i‍ voli sono stati sospesi e ​la borsa è‌ stata temporaneamente chiusa. ‍Le province ⁤lungo la⁤ costa hanno rinviato l’inizio del nuovo ‍semestre scolastico, secondo⁤ l’agenzia ‌di stampa Xinhua. Le barche da pesca sono state richiamate‍ in porto, i servizi di traghetti e⁢ ferroviari sono‍ stati ⁣annullati. ‌Tutti i gruppi vulnerabili nelle fattorie di pesca in tutte le province sono sotto ⁣ordine di evacuazione, secondo la televisione ⁢di stato.

Le previsioni per i prossimi giorni

Si prevede che lungo⁣ la costa cadano​ più di 30 cm di pioggia. La ‍lenta avanzata ⁤della tempesta significherà⁣ ore di venti punitivi, piogge intense ⁤e impressionante‌ ondata di tempesta venerdì. Il National Hurricane Center nota che una tempesta di categoria 2,‌ che si prevede sarà Soala, può⁢ creare un’onda di tempesta alta da 1,8 a 2,4 metri.

Allerta‍ massima a Hong​ Kong

L’Osservatorio di Hong Kong ha ‌emesso ​un ⁣Segnale di Tempesta 8 su ​10 come avvertimento. Se il percorso cambia, ​l’agenzia ‍ha detto che potrebbe aumentare⁤ il livello di minaccia. L’Amministrazione Meteorologica Cinese ha aumentato la loro prontezza di ⁢emergenza a un ​livello due⁣ per ​l’alluvione, il secondo​ più alto, e potrebbe passare a uno. L’avviso di tifone è rosso, il più alto, secondo Reuters.

Evacuazioni e soccorsi nelle province vicine

All’inizio della settimana, le squadre ⁢di soccorso nelle province vicine hanno attraversato l’acqua dell’alluvione per ⁢evacuare i residenti intrappolati in barca. Il⁣ tifone Doksuri​ di luglio ha fatto ⁢cadere piogge⁣ record. Questo è stato‍ seguito da settimane di piogge e‍ inondazioni in ‍un’estate insolitamente umida, secondo Reuters.

Conclusione

In sintesi, il tifone Saola rappresenta una⁤ grave minaccia per Hong Kong ‌e le regioni circostanti. Con venti di oltre 220 km/h e onde alte 14​ metri, le autorità ‌stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie per minimizzare​ i⁢ danni ⁤e garantire la sicurezza dei residenti.