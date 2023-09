Monitoraggio della ‌raccolta di uve e nocciole da parte della Cia Alessandria

La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Alessandria sta tenendo sotto controllo la raccolta ‌di uve e nocciole. La⁢ vendemmia, pur mantenendo standard qualitativi elevati, risente delle⁣ condizioni climatiche avverse, tra siccità e maltempo. La produzione di nocciole, invece, risulta generalmente inferiore rispetto al 2022.

La situazione della vendemmia

Le uve dell’Ovadese e dell’Acquese

Nell’area dell’Ovadese, la raccolta è iniziata con le uve destinate alla produzione ⁣dell’Alta Langa, come il Pinot e lo Chardonnay, base ‍per lo spumante. Nell’Acquese, invece, si è partiti con le uve aromatiche, come il Moscato. Le recenti precipitazioni saranno di grande beneficio per le uve che verranno raccolte nei prossimi giorni e nelle⁤ settimane a venire.

Le uve del Casalese e di Vignale Monferrato

Nel Casalese, la raccolta delle uve bianche è appena iniziata. A Vignale Monferrato,⁣ invece, si registra una riduzione della produzione ​fino‌ all’85% a causa della ⁤grandine. Nonostante le difficoltà, la‌ qualità delle uve rimane alta, a testimonianza della resilienza del settore vitivinicolo di‌ fronte alle sfide climatiche.

Le nocciole dell’Ovadese e ⁤dell’Acquese

Nell’Ovadese,‌ la produzione di nocciole è stata negativamente influenzata dalla cascola in preraccolta, ⁣che ha ‌ridotto la quantità, e dalla siccità prolungata, che ha inciso sulla resa. Nell’Acquese, invece, la qualità del prodotto è buona,‌ con nocciole di bel calibro e difetti non eccessivi dovuti a cimiciato e avariato.

Le nocciole del Casalese

La situazione⁢ è più critica nel Casalese, dove alcune aziende segnalano una riduzione della produzione fino al 50%. Nonostante ciò, gli ⁤agricoltori continuano a lavorare con impegno per garantire un prodotto ⁢di qualità, dimostrando⁣ ancora una ‍volta la forza e la determinazione del settore agricolo italiano.

Conclusione

In sintesi, la CIA di⁣ Alessandria sta monitorando attentamente ‌la raccolta di uve e nocciole. Nonostante le sfide climatiche, la⁣ qualità delle uve​ rimane alta, mentre la produzione di nocciole è⁤ generalmente inferiore rispetto al 2022. ⁢Gli agricoltori​ continuano a⁢ lavorare ⁤con impegno per ‌garantire un prodotto di qualità, dimostrando la resilienza del ⁢settore agricolo italiano.