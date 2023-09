Dopo il vigoroso break di fine Agosto, stiamo tornando ad assaporare un meteo estivo in coincidenza dell’esordio di Settembre. L’anticiclone ha riconquistato l’Italia alla vigilia del primo weekend di questo mese appena iniziato, con temperature in progressiva risalita.

L’alta pressione si espanderà ulteriormente verso il Mediterraneo Centro-Occidentale nel corso del weekend, grazie ad un contributo caldo subtropicale messo in moto da un vortice ciclonico in posizionamento sulla Penisola Iberica. Questa dinamica riporterà l’Estate in prima linea.

Le giornate di sabato e domenica saranno così all’insegna della stabilità atmosferica un po’ ovunque e con caldo maggiormente avvertito a partire da domenica. Non avremo comunque gli eccessi di calore sperimentati a lungo nella seconda parte di Agosto.

La colonnina di mercurio salirà in modo notevole a partire da domenica, con valori massimi che riprenderanno a superare localmente i 30 gradi. Solo in Sardegna ed in alcune aree interne del Sud Peninsulare sono attesi picchi isolati fino a 34-35 gradi.

La rimonta dell’anticiclone africano verso l’Italia dovrà fare i conti con una sorprendente evoluzione attesa già ad inizio settimana. Lungo il bordo orientale dell’anticiclone si intrufolerà un vortice in quota che farà rotta dai Balcani verso la Grecia e lo Ionio.

Quest’area depressionaria, nota come “goccia fredda”, accompagnerà l’ingresso temporaneo di masse d’aria più fresche dai quadranti nord-orientali, che respingeranno verso ovest il caldo africano. La nostra Penisola risentirà quindi di questo flusso fresco ed il caldo, più attenuato, si limiterà alle regioni occidentali.

Gli ultimi aggiornamenti confermano quindi meno caldo rispetto a quanto si prospettava alcuni giorni fa. L’aria calda dal Nord Africa seguirà una rotta diversa, investendo più direttamente le Baleari e la Spagna Orientale, ma salendo prepotentemente anche verso la Francia, la Svizzera, il BeNeLux e l’Inghilterra.

Il meteo della prossima settimana si conferma quindi estivo, ma senza gli eccessi di caldo che riguarderanno invece gran parte dell’Europa Occidentale. I contrasti fra l’aria fresca dai Balcani ed il riscaldamento solare potranno favorire dei temporali diurni lungo l’Appennino e sulle regioni meridionali.