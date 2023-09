Il previsto ritorno del meteo estivo, a partire dal weekend, dovrà fare i conti con un imprevisto già all’inizio della nuova settimana. La rimonta dell’anticiclone africano punterà infatti più ad ovest e più a nord avvolgendo il Centro-Nord Europa, mentre ci sarà la discesa di un vortice dai Balcani verso il Mar Ionio.

Questa novità nell’evoluzione vedrà l’Italia contesa fra le due distinte circolazioni, quella più cada africana e quella più fresca balcanica. L’influenza dell’anticiclone sarà sicuramente prevalente al Centro-Nord, mentre il Sud risentirà maggiormente del piccolo vortice in avvicinamento dai Balcani che potrà determinare anche dei temporali.

Va detto che, rispetto a quanto evidenziano le proiezioni precedenti, il cuore caldo dell’anticiclone africano punterà la Spagna orientale, per risalire tra Francia, parte della Germania e fino alla Gran Bretagna. L’Italia sarà quindi più marginalmente coinvolta da questa fiammata calda.

Solo le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna risentiranno in parte dei flussi africani, mentre il resto d’Italia sarà ai margini o fuori totalmente dalle correnti calde. Tra lunedì e martedì ci sarà anzi un temporaneo diffuso calo delle temperature, a causa delle correnti nord/orientali convogliate dal vortice balcanico.

Attesi anche locali temporali

Oltre all’aria fresca, non mancherà qualche riflesso d’instabilità sui settori adriatici, ma in particolare tra la Puglia e i versanti ionici di Calabria e Sicilia. Non mancheranno piovaschi e anche temporali lungo la fascia costiera, a fronte del tempo pienamente soleggiato che dominerà sul resto d’Italia.

Tra martedì e mercoledì il vortice ciclonico si sposterà dallo Ionio verso il Mar Libico, influenzando ancora in parte il tempo sulle regioni meridionali ioniche. Sul resto d’Italia sarà invece prevalente la stabilità dettata dall’anticiclone di matrice africana.

Nel corso di metà settimana l’anticiclone africano sembra irrobustirsi anche sul Mediterraneo, in grado di abbracciare tutta Italia con temperature in aumento. Il cuore più caldo dell’anticiclone resterà però collocato sull’Europa Centro-Occidentale, dove avremo temperature davvero anomale.

La tendenza per la seconda parte della prossima settimana, seppur da confermare, vedrebbe uno scenario decisamente estivo e anticiclonico per l’Italia. L’Autunno ancora non s’intravede nemmeno in lontananza, nonostante il finale d’Agosto turbolento avesse fatto pensare ad un Settembre decisamente diverso.