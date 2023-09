Fra gli amanti del fresco in molti si erano convinti che l’Autunno fosse ormai dietro l’angolo e che l’Estate avesse praticamente finito la sua energia, quanto meno quella in grado di riportare i termometri troppo in alto, sopra i nostri standard climatici per intenderci.

Ebbene, chi sognava le fresche ed agitate giornate di inizio Autunno dovrà ricredersi e prepararsi a tornare nell’ottica di patire di nuovo un po’ di caldo. Anzi, per alcuni un po’ molto caldo visto che nei prossimi giorni si toccheranno valori di tutto rispetto su alcuni angoli del Paese.

Ma nell’immediato futuro non ci saranno solo le temperature che aumenteranno, ci penserà pure la pressione a salire a garanzia di un contesto meteo via via sempre più stabile.

Quando accadrà tutto ciò? Proprio a cavallo dell’ormai imminente weekend. Prepariamoci dunque ad un Sabato e a una Domenica all’insegna del sole e del caldo. Attenzione perchè sulle due Isole Maggiori i termometri potrebbero salire fino a toccare la soglia dei 40°C. Ovviamente il tutto accompagnato da un sole sempre più generoso.

Ma il caldo bel tempo avvolgerà anche le regioni del Centro e del Nord anche se le colonnine di mercurio rimarranno distanti dai 40°C. Al Centro si salirà al massimo fino a 35/36°C e la Nord intorno ai 32/33°C.

Stiamo dunque parlando di un contesto climatico assai alterato visto il calendario, considerando poi che stiamo entrando proprio ora nell’Autunno meteorologico.

Sarà solo un breve colpo di coda dell’Estate e potrebbe essere l’inizio di una nuova e lunga fase di sole e di caldo? Al momento prevale la seconda ipotesi, anche se preferiamo darvi maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.