Sarà davvero estate anche a settembre. Non ci sono più dubbi: l’anticiclone africano ci riporterà ancora giornate estive regalandoci la tipica estate settembrina. Insomma, è davvero il CALDO che non ti aspetti con temperature che localmente potrebbero sfiorare i 40°C. E non è certo la prima volta.

Anche in passato abbiamo sperimentato un’estate tardiva caratterizzata da temperature anomale ben oltre la media stagionale. Ma che cosa accadrà?

Torna l’Anticiclone Africano

Partiamo col dire che gli effetti del ciclone giunto sul nostro Paese nei giorni scorsi si sono quasi del tutto esauriti eccetto qualche isolato temporale pomeridiano sulle zone interne montuose di Alpi e Appennino.

Ma la pressione sta aumentando e questo significa che siamo diretti verso una netta e definitiva stabilizzazione del tempo. Difatti, come confermato dai modelli matematici, sia ECMWF che GFS, la rimonta anticiclonica africana interesserà anche l’Italia portandoci un netto e deciso incremento termico.

E il ritorno dell’Anticiclone Nord Africano sarà dettato dall’arricciamento del vortice perturbato che stazionerà sull’Europa Occidentale. In particolare, la Francia sudoccidentale, Spagna, Baleari e Algeria. Su queste zone i fenomeni saranno molto estremi.

Caldo sempre più intenso

La fase climatica più calda interesserà l’Italia fra il 03 e il 07 di settembre. In questi giorni ci sarà un incremento delle temperature soprattutto al Centro-Sud (in un primo momento) dove si toccheranno nuovi picchi vicini di 40°C (specie settori occidentali).

Al Nord Italia invece valori ai 26-27 gradi. Le zone più calde saranno: la Sardegna, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Quanto durerà?

Secondo gli ultimi aggiornamenti nel complesso l’ondata di caldo potrebbe durare 5-7 giorni. Ma emergono importanti novità. Una goccia fredda in quota, instabile, proveniente dai Balcani potrebbe raggiungere il Sud Italia facendo calare decisamente le temperature con fenomelogia anche intensa (temporali e grandine).

Questo potrebbe significare che il caldo potrebbe insistere solo al Centro-Nord Italia lasciando subito fuori le regionin meridionali. Ovviamente è ancora prematuro ipotizzare questi scenari ma se nelle prossime ore dovessero trovare altre conferme negli aggiornamenti modellistici l’ipotesi potrebbe essere sempre più vicina al concretizzarsi.

Declino estivo

Si va verso la fine definitiva? Si. Questi continua attacchi all’anticiclone sono la conferma che la stagione sta per lasciarci. Certamente non può farlo dall’oggi al domani, come se stesse schiacciando un tasto, ma lo farà gradualmente e ci riuscirà entro il 15-20 settembre. E allora siamo pronti per dire: addio estate!