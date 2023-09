Che ci crediate o no, sta per tornare l’Anticiclone africano. Questo vuol dire che torneremo in piena Estate, tornerà la totale stabilità atmosferica ma soprattutto riprenderà a fare caldo, tanto caldo, decisamente troppo visto il calendario.

Cerchiamo allora di capire da cosa dipende questo ritorno in grande stile della stagione estiva.

Ovviamente l’artefice di tutto ciò sarà l’anticiclone africano che si ergerà verso il mare nostrum sotto le vesti di un generoso promontorio carico di aria calda proveniente dalle bollenti terre del Sahara.

Il meccanismo è sempre il medesimo, tipico della stagione del solleone. Profondo vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa e diretto verso la Penisola Iberica che attiverà in risposta la risalita della bolla d’aria calda sub-sahariana.

Lo possiamo chiaramente notare in questa mappa allegata sotto. Con la lettera B è indicato il vortice ciclonico che già tra Domenica 3 e Lunedì 4 si collocherà al largo delle coste portoghesi, mentre l’anticiclone africano, indicato con la lettera A, si ergerà verso il bacino del Mediterraneo coinvolgendo in seguito anche il nostro Paese.

Insomma, prepariamoci ad una settimana all’insegna del sole e del caldo anche se potrebbe esserci qualche inaspettata minaccia. Tra Martedì 5 e Mercoledì 6 infatti, una blanda circolazione depressionaria, chiamata in gergo tecnico anche goccia fredda, si sposterà dalle isole della Grecia verso l’area mediterranea più meridionale lambendo così anche le nostre estreme regioni del Sud.

Qui tra Mercoledì 6 Giovedì 7 il bel tempo potrebbe subire una sorta di debacle con l’arrivo di qualche precipitazione anche a sfondo temporalesco e il tutto accompagnato da una moderata stemperata dei termometri.

Se tutto verrà confermato si tratterà solo di una breve parentesi in quanto entro il fine settimana la goccia fredda finirà la sua energia, letteralmente strapazzata dal dominio anticiclonico in sede mediterranea che riporterà il caldo be tempo anche su queste regioni.

Attendiamo comunque nuovi aggiornamenti per vedere se tutto ciò verrà confermato. Restate con noi!