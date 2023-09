Le condizioni meteo attuali vedono un’alta pressione in graduale rinforzo sull’area mediterranea. Nei prossimi giorni questa struttura anticiclonica garantirà un tempo finalmente più stabile e soleggiato, oltre a una crescita generale dei valori termici.

Ci attende quindi una parte conclusiva di settimana all’insegna del bel tempo, del sole e del caldo ritrovato. Un caldo non particolarmente intenso ma più o meno in linea con le medie stagionali, o solo poco al di sopra.

Prossima settimana, c’è una novità

Se la situazione meteo per i prossimi giorni è ormai tracciata, quella per la prossima settimana presenta ancora una certa incertezza dal punto di vista previsionale. I modelli matematici infatti nelle loro ultime emissioni hanno spesso cambiato visione e mostrano scenari anche contrastanti fra loro. Cerchiamo allora di venirne a capo.

In articoli precedenti vi avevamo parlato del probabile arrivo dell’Anticiclone Africano e di una prevista intensificazione del caldo con temperature in forte aumento soprattutto al Centro-Sud. Dagli ultimissimi aggiornamenti si conferma in effetti una rimonta dell’Alta pressione Africana per la prossima settimana, tuttavia questa sembra poter essere meno intensa rispetto a quanto paventato prima, inoltre emerge una novità: parliamo della discesa di una goccia fredda dall’Europa orientale che potrebbe avere degli effetti anche sulla nostra penisola.

Questa goccia fredda (o cut-off in gergo tecnico), la cui traiettoria rimane ancora un po’ incerta, dovrebbe dirigersi fra 4-5 Settembre verso Balcani e Grecia, interessando marginalmente il Sud Italia. Non dovrebbe apportare disturbi se non qualche piovasco solo all’estremo Sud, ma avrà un effetto più importante sotto il profilo termico: convoglierà infatti aria più fresca da est che dovrebbe contrastare l’ascesa delle temperature soprattutto sulle regioni adriatiche e al Meridione, dove è previsto peraltro un netto rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali.

Nella prima parte della settimana quindi il caldo sull’Italia non dovrebbe rivelarsi particolarmente intenso. Potremo raggiungere punte intorno ai 31-33 gradi sulle regioni tirreniche, forse 34-35 gradi sulla Sardegna, mentre sulle regioni adriatiche i valori dovrebbero mantenersi al di sotto dei 30 gradi. Questo almeno fino alla giornata di Mercoledì.

A seguire, nella seconda parte della settimana, la goccia fredda dovrebbe gradualmente riassorbirsi e l’Anticiclone Africano dovrebbe riuscire a influenzare maggiormente la penisola. Il caldo tenderà così a intensificarsi un po’ su tutta la penisola. Da Giovedì/Venerdì le temperature saranno in rialzo di qualche grado, raggiungendo diffusamente i 32-34 gradi (localmente forse punte sui 35-36, ma non si dovrebbe andare oltre). La Pianura Padana, le regioni tirreniche e le Isole Maggiori saranno le zone dove si registreranno probabilmente i valori più elevati. Il tutto in un quadro di generale stabilità atmosferica, con cieli che su gran parte d’Italia saranno sereni o poco nuvolosi.

Ci teniamo a sottolineare però che la tendenza per la prossima settimana, soprattutto per quanto concerne il periodo dopo il 5-6 Settembre, è ancora suscettibile a possibili variazioni. Vi invitiamo per tanto a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.