Buon autunno, carissimi lettori di Meteogiornale.it! Ebbene sì, oggi 1 settembre comincia ufficialmente l’autunno meteorologico sul calendario climatico italiano. Da non confondere con l’equinozio d’autunno che arriverà il 23 settembre, e che segnerà l’inizio della stagione autunnale anche sul piano astronomico.

Come esordio stagionale non c’è male: un blando anticiclone sovrasta l’Italia, sotto il quale scorrono correnti più fresche provenienti dai quadranti settentrionali. Queste correnti mantengono le temperature tutto sommato in linea con le medie del periodo. Le temperature sono piacevoli di giorno, mentre di notte si percepiscono valori piuttosto freschi, soprattutto nelle zone interne e nelle valli.

Ritorno del caldo dal week-end

Tuttavia ci sono delle novità riguardanti i prossimi giorni. L’alta pressione si rinforzerà su tutta l’Italia già durante questo fine settimana, favorendo un netto aumento termico da nord a sud. Farà più caldo, soprattutto al Nord, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori: qui potremmo raggiungere temperature attorno ai 30-32°C, comunque non particolarmente eccessive.

Italia tra i due fuochi la prossima settimana

Per quanto riguarda la prossima settimana, l’Italia si ritroverà nella morsa di due perturbazioni: una situata sull’Atlantico orientale e sulla penisola iberica, e la seconda tra i Balcani e il basso Mediterraneo. Nel mezzo ci sarà un campo di alta pressione nordafricano che si estenderà verso la Gran Bretagna e la Francia, dove causerà una nuova forte ondata di caldo. In particolare sulla Francia, ci aspettiamo temperature nuovamente vicine ai 37-40°C tra lunedì e martedì.

L’Italia dovrà fare i conti con queste temperature eccezionali? Fortunatamente, pare proprio di no. Infatti, l’Italia verrà lambita da un nucleo di aria fresca proveniente dai Balcani, che avrà il ruolo fondamentale di tenere a bada la calura subtropicale. Le temperature aumenteranno, sia chiaro, ma senza eccessi degni di nota.

Avremo un caldo più presente al Nord, sul Medio Alto Tirreno e in Sardegna tra il 4 e il 7 settembre, dove localmente si raggiungeranno i 32-33°C. Sul versante Adriatico e al Sud, invece, soffieranno venti sostenuti di Maestrale e Tramontana che manterranno il clima gradevole sia di giorno che di notte. Di conseguenza, le temperature massime saranno prevalentemente comprese tra i 25 e i 29°C su gran parte del meridione. Con l’arrivo di questi venti sostenuti settentrionali, i mari tenderanno ad agitarsi, specie sull’Adriatico, sul Basso Tirreno e nel Mar Ionio.

Nei prossimi editoriali esploreremo con più chiarezza l’evoluzione meteo della prossima settimana, che necessiterà ovviamente di ulteriori approfondimenti.