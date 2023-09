Una bomba di calore è una figura meteorologica associata ad un riscaldamento estremo e anormalmente rapido in un’area specifica. Questo concetto non è identico alla “bomba meteorologica”, che riguarda l’intensificazione rapida di un ciclone. La bomba di calore si riferisce invece a un fenomeno di alta pressione caratterizzato da condizioni molto stabili e un notevole calore accumulato.

Caldo adiabatico

Il termine “forza adiabatica” si riferisce al processo di riscaldamento (o raffreddamento) di una massa d’aria senza scambio di calore con l’ambiente circostante. Nelle situazioni ad alta pressione, l’aria tende a discendere; mentre discende, si comprime e si riscalda adiabaticamente a causa dell’aumento della pressione. Questo può portare a un forte riscaldamento dell’aria, contribuendo all’effetto della bomba di calore.

Geopotenziale 600 dam

Il geopotenziale a 500 hPa (circa 5.5 km di altitudine) è una misura della forza gravitazionale in un dato punto e altitudine dell’atmosfera. Valori elevati, come 600 dam (decametri), indicano un’atmosfera particolarmente calda e stabile. Questo può comportare condizioni meteorologiche estreme, come temperature molto alte in superficie.

Negli ultimi decenni, l’Europa ha sperimentato diversi eventi di calore estremo, in particolare durante l’estate. Come menzionato più volte, la Francia è stata spesso l’epicentro di queste ondate di calore, registrando temperature record. Ma anche l’Italia, soprattutto al Nord, ha sperimentato anomalie climatiche con temperature vicine o addirittura superiori ai record storici.

Onde di calore estreme

Le ondate di calore estreme hanno conseguenze notevoli sull’ambiente. Uno degli effetti diretti è l’elevazione dello zero termico, che indica l’altitudine alla quale la temperatura dell’aria scende a 0°C. Quando lo zero termico è molto elevato, i ghiacciai, in particolare nelle regioni montuose come le Alpi, possono subire danni significativi a causa della fusione accelerata del ghiaccio. Questo porta alla riduzione del volume dei ghiacciai, che a sua volta ha effetti sul ciclo dell’acqua, sui livelli dei fiumi e sulle risorse idriche in generale.

In conclusione, la bomba di calore è un fenomeno meteorologico che indica un riscaldamento anormalmente rapido e intenso in un’area specifica, spesso associato a condizioni di alta pressione e riscaldamento adiabatico. L’aumento di questi eventi nelle medie latitudini può avere gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla società.

Anticiclone africano da record

All’inizio di settembre (nel fine settimana), un anticiclone proveniente dal nord Africa inizierà a estendersi, raggiungendo geopotenziali di 600 dam alla quota di 500 hPa, in direzione delle Baleari fino a toccare la Francia meridionale, influenzando le vaste zone circostanti. Questa estensione segnerà l’inizio di un’eccezionale ondata di calore per quel periodo dell’anno, causata dalla compressione adiabatica dell’aria nei livelli più bassi dell’atmosfera. Valori geopotenziali di 590 dam saranno registrati nell’ovest dell’Italia e fino al sud dell’Inghilterra, come previsto dal modello matematico europeo.