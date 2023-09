Ed ecco che inizia ufficialmente l’autunno meteorologico, una stagione che potrebbe rivelarsi decisamente dinamica e movimentata, totalmente opposta rispetto agli autunni passati che sono stati certamente più monotoni e siccitosi, spesso dominati dagli anticicloni africani. All’esordio troviamo condizioni meteo tutto sommato stabili da nord a sud, ma con correnti fresche settentrionali che mantengono le temperature attorno ai valori tipici del periodo.

Ritorno del caldo nei prossimi giorni

Il caldo, tuttavia, è destinato a ritornare, seppur senza grandi eccessi, come verificatosi ad agosto. L’anticiclone nordafricano ingloberà principalmente il Mediterraneo occidentale, la Francia e la Gran Bretagna, dove troveremo temperature attorno ai 37-40°C ad inizio prossima settimana. In Italia, invece, avremo certamente più caldo già a partire da questo weekend, ma con temperature leggermente superiori alle medie del periodo.

Insomma, farà caldo ma senza grandi eccessi, soprattutto al Nord, sul Medio Alto Tirreno e in Sardegna. Sul Medio Basso Adriatico e al Sud, invece, avremo temperature più gradevoli grazie a venti sostenuti di Maestrale e Tramontana che soffieranno tra domenica sera e metà della prossima settimana. Tutto merito di un nucleo di aria fresca proveniente dal Nord-Est Europa, ovvero dalla Scandinavia, che andrà a coinvolgere i Balcani, la Grecia e il basso Mediterraneo.

Prosieguo di Settembre perfetto?

Come proseguirà il mese di settembre? Con buona probabilità, non dovremmo imbatterci in nuove, potenti e opprimenti, ondate di caldo nordafricano. Questo ovviamente non significa che avremo sempre a che fare con piogge, temporali e aria fresca. Molto probabilmente avremo frequenti anticicloni, per lo più azzorriani o comunque caratterizzati da temperature non eccessivamente alte. Questi anticicloni si alterneranno con rapide incursioni fresche dal Nord Atlantico che porteranno qualche pioggia e qualche temporale da nord a sud.

Il caldo ci sarà, ma senza eccessi. Dunque, possiamo parlare della tipica “estate settembrina” che si manifesterà da nord a sud più volte nel corso del mese. Con “estate settembrina” ci riferiamo a giornate calde ma senza eccessi e notti molto fresche, soprattutto su pianure e valli.

Ombrelli aperti ad Ottobre

La naturale decadenza del caldo proseguirà nella seconda parte di settembre e poi anche nel mese di ottobre, quando le perturbazioni atlantiche potrebbero cominciare a prevalere. Avendo la meglio sugli anticicloni, potremmo assistere a un mese, quello di ottobre, molto più piovoso su gran parte dell’Italia.

Difatti, gli ultimi aggiornamenti meteo dei centri di calcolo per quanto riguarda il mese di ottobre propongono anomalie di precipitazioni decisamente superiori alla media.