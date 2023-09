Programmare il Weekend dell’Epifania 2024

Il 2024⁤ non è l’anno ideale per organizzare una mini-vacanza durante il weekend dell’Epifania, dato che il 6 gennaio cade​ di​ sabato. Tuttavia, abbiamo preparato una guida ‌con suggerimenti last minute⁣ e attività da fare⁤ per ​trascorrere ‍il weekend dell’Epifania fuori casa. Troverete molte opzioni per viaggi‍ in Italia e in Europa.

Calendario Epifania 2024

Non ‌avete ⁢ancora controllato il calendario? A differenza ‌dell’anno precedente,⁢ il ⁣6 ⁤gennaio ⁢2024 cade di sabato: avete⁢ l’opportunità‌ di ⁣fare un breve weekend. Qui troverete‌ tutte le informazioni sulle ​vacanze tra Capodanno e Epifania.

Offerte ⁣per il Weekend dell’Epifania 2024

Ci sono​ ottime ⁢offerte⁢ last minute per il weekend dell’Epifania. Da Milano potete volare a⁤ Parigi a partire da 76 euro A/R con Ryanair; il volo parte il 4 gennaio e ritorna il 6. Da ​Roma potete volare alla scoperta di Marsiglia a partire da 36 euro A/R dal 4 al 6 gennaio.

Da Venezia, sempre​ con Ryanair, potete volare a Francoforte a 20 euro, mentre da Milano Orio al Serio si vola a Colonia a 33 euro a/r. Potete raggiungere Bruxelles a 34 euro a/r volando ​da Milano ⁤Orio al Serio dal 4 all’8 gennaio.

Idee per il Weekend dell’Epifania

Potete‍ pianificare un weekend alla scoperta delle⁢ destinazioni low ⁤cost: tra ‌le​ mete⁤ europee consigliate ci ​sono Porto, Debrecen e Venezia.

In alternativa, potete​ concedervi​ un weekend alla‌ scoperta dei​ luoghi più affascinanti e meno ⁤conosciuti in Italia.

A Santo Stefano ⁤Sessanio potete ‍vivere⁤ atmosfere d’altri tempi‍ soggiornando nell’albergo diffuso Sextantio. L’arredamento è ispirato ⁢alle fotografie che il linguista svizzero Paul Scheuermeie scattò in Abruzzo negli anni ’20 ⁣del Novecento;‍ per ​ricreare ⁤quella atmosfera sono stati usati oggetti, mobili d’epoca e materiale di recupero.

Poco distante da Sanremo, in Liguria, vi attende un suggestivo villaggio di ​artisti. ⁣Si chiama ‌Bussana Vecchia ed è nato sulle rovine di⁤ un borgo ⁢medievale ⁣abbandonato.

Offerte per​ il Weekend dell’Epifania in‍ Europa

La Casa Danzante, la Città Vecchia e i locali di Praga. Per il weekend dell’Epifania avrete ‍ancora⁣ tempo ​per godervi l’atmosfera natalizia a Praga con i mercatini e ⁣le decorazioni. Si vola da‍ Milano con partenza il​ 3 e ritorno il 7 ⁢a 111 euro a/r.

Da‍ Roma‌ potete raggiungere Sofia per il weekend dell’Epifania. Si vola a partire da 49 euro con ​Ryanair e ritorno con Wizz.

Budapest ⁤e la sua magia‍ vi attendono per un romantico weekend a⁤ partire‌ da 78‌ euro a/r per chi vola da Milano Bergamo Orio al ⁤Serio.

Idee per il Weekend dell’Epifania 2024

Se state pensando ‍a cosa‍ fare per il weekend⁣ dell’Epifania, vi suggeriamo la guida di ⁣Lonely ‍Planet alle 10 città da visitare.

C’è ​Bordeaux con una scena culinaria⁣ all’avanguardia,⁢ c’è l’arte e l’architettura di Pistoia e c’è ‌la ‍magica Lisbona. Se avete qualche giorno in più, fate un tour on the road alla scoperta dei paesini più belli del Portogallo.

Potete ⁣raggiungere Colmar, uno dei paesi più belli e caratteristici d’Europa. Qui ci sono tutte le informazioni utili su cosa vedere a Colmar.

Se restate in Italia ⁢potete ‍scegliere di visitare uno dei borghi più‍ belli ​in Italia.

Weekend dell’Epifania in Italia

Per il weekend dell’Epifania, le ⁢piazze‌ italiane si animano ⁤di eventi dedicati alla ‍simpatica vecchina. Dalla Befana in Piazza Navona,‌ alle Befana di Urbania, dalla Cavalcata dei ⁣Re​ magi di Firenze, a Brusalavecia, avete diverse alternative per il⁤ Weekend dell’Epifania ​con ‌la famiglia.

Offerte Last⁣ Minute per l’Epifania

Potete ancora ​approfittare di offerte last minute e programmare un​ weekend in qualche città Europea. Su Volagratis ci sono ancora offerte per volare dal⁢ 5 all’8 dicembre⁣ a ‌Barcellona da Milano a 250 euro comprensivi di hotel.

Idee Low Cost per il Weekend dell’Epifania

In giro per l’Italia potete ancora passeggiare tra i mercatini di Natale più belli, avete ancora un ultimo weekend a​ disposizione per assaggiare leccornie tipiche natalizie nelle​ tipiche casette di legno.

Da Nord a Sud si terranno numerosi eventi dedicati alla vecchina più famosa d’Italia. Se volete coniugare questo ad un weekend low cost raggiungete il Parco Naturale Selva Reale​ che dalla mattina del 6 gennaio ‍sarà⁢ animato da esibizioni‌ e spettacoli. Se volete godere del relax⁤ a costo zero, in giro per l’Italia ​ci sono numerosi‌ terme libere.