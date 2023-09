Goditi il relax gratuito nelle terme naturali italiane

In ogni angolo d’Italia, dal nord al sud, esistono numerose terme naturali che offrono un’esperienza di relax completamente gratuita. Queste meraviglie naturali, dove l’acqua termale sgorga dalle profondità della terra formando piscine riscaldate, permettono di dedicarsi al benessere del proprio corpo senza spendere un solo euro. Nonostante non siano famose come quelle del Parco Nazionale di Yellowstone o dell’Islanda, le terme italiane sono altrettanto affascinanti. Ecco una selezione delle più belle terme naturali italiane da scoprire.

Le migliori terme gratuite in Italia

Abbiamo creato una breve guida alle migliori terme gratuite in Italia, luoghi dove è possibile immergersi nell’acqua termale, circondati dalla natura, senza spendere nulla. Ecco le terme più belle e come raggiungerle.

Terme libere di Saturnia (Grosseto)

Secondo la leggenda, le terme di Saturnia furono create da Giove che lanciò un fulmine per colpire Saturno, ma lo mancò. Oltre ai lussuosi stabilimenti termali di Saturnia, esistono diverse terme naturali e vasche libere, tra cui le cascate di Gorello e le terme a gradoni di Manciano. Per raggiungere le terme di Saturnia, si deve percorrere la strada che da Scansano conduce a Manciano. Circa 2 km prima del paese, si trova il ruscello termale. Dopo il ruscello, si può parcheggiare e proseguire a piedi lungo la strada sterrata a sinistra. In pochi minuti di cammino si raggiungono le splendide cascate di acqua sulfurea.

Terme libere di Ischia (Napoli)

Ischia è l’isola delle terme, conosciuta fin dai tempi dei Romani per questa sua caratteristica. La prima tappa per un tour termale gratuito a Ischia inizia a Olmitello, nel sud dell’isola. L’accesso è possibile durante tutto l’anno attraverso un sentiero che parte dalla baia Maronti. Proseguendo in senso orario il giro di Ischia si arriva alle Fumarole, dove le rocce sono scaldate dall’acqua bollente che sgorga dal fondo del mare. Nella baia di Sorgeto, le sorgenti di acqua termale formano delle piscine marine naturali, meravigliose sia d’inverno che di notte.

Bagni di San Filippo (Siena)

Nascosto tra i boschi verdi ai piedi del Monte Amiata, si trova un piccolo tesoro: i Bagni di San Filippo. Queste terme libere si trovano in Val d’Orcia, a Siena. Dal paese di San Filippo, si raggiunge un piccolo sentiero nel bosco che conduce al Fosso Bianco, il torrente dove confluiscono le sorgenti d’acqua calda che nel tempo hanno creato uno scenario incantevole, fatto di montagne calcaree bianche da cui sgorga acqua bollente che si riversa in piccole piscine naturali.

Terme libere Carletti (Viterbo)

Le terme libere Carletti sono tra le più affascinanti della zona di Viterbo. L’acqua scende lungo numerosi rigagnoli a 58° e alimenta diverse vasche. L’acqua è trasparente e di colori suggestivi. Per raggiungere le terme Carletti, si prende la strada per Tuscania e una volta giunti alla zona militare, si gira a sinistra fino a che non si vedono le terme alla propria destra. C’è un ampio parcheggio libero, ma le terme possono essere piuttosto affollate durante il fine settimana.

Terme di Petriolo (Siena)

Sulle sponde del torrente Farma, nel comune di Monticiano, si trovano le terme libere di Petriolo. I resti di uno stabilimento termale risalgono al quattrocento, ma l’acqua termale di Petriolo era conosciuta ancor prima, ai tempi di Cicerone. L’acqua sgorga a 43°, carica di idrogeno solforato. Le terme libere si trovano in un’insenatura del torrente, protette dalle rocce dall’acqua fresca che scorre a fianco.

Terme di Bormio (Sondrio)

La magia di sdraiarsi nell’acqua bollente con la neve tutt’intorno non succede solo in Islanda, ma anche a Bormio. La piscina termale si trova ai margini di un torrente, protetta dalle pietre su cui appoggiare la schiena godendosi il calore e il panorama spettacolare tutt’intorno. Per raggiungere le terme di Bormio, si prosegue da Bormio verso il passo dello Stelvio e poi si svolta a sinistra per Livigno. Subito dopo il ponte, si può parcheggiare e proseguire a piedi costeggiando il torrente fino a incontrare la vasca naturale.

Terme di Bagno Vignoni (Siena)

Bagno Vignoni è un antico borgo di pietra nel cuore della Val d’Orcia. L’acqua benefica delle terme è parte integrante della vita del borgo da sempre. La vasca principale si trova in una posizione singolare: al centro della piazza, là dove solitamente sorge una fontana, c’è una grande vasca calda e trasparente. Purtroppo oggi non è più balneabile per una questione di decoro, ma ci sono altre piscine libere.

Terme del Bagnaccio (Viterbo)

Le Terme libere del Bagnaccio, con 6 vasche termali e due prati per sdraiarsi e rilassarsi al sole, sono gestite da un’associazione che mantiene pulito e custodito il sito. Le terme sono aperte tutti i giorni dalle 7:00 alle 24:00. Si paga una quota per entrare di 5 euro con la quale si può entrare tutto l’anno.

Terme del Bullicame (Viterbo)

Le terme libere del Bullicame si trovano sulla strada Bullicame a 2 km e mezzo da Viterbo. Ci sono una vasca piccola e una più grande ed allungata. C’è un piccolo parcheggio non custodito proprio accanto alle piscine.

Terme di Caronte (Lamezia Terme)

Poco distante dallo stabilimento a pagamento si trova l’ingresso delle terme libere di Caronte. Qui l’acqua sgorga a 39°, e si può mitigare con la cascata attigua il cui getto è decisamente più freddo.

Terme libere di San Casciano dei Bagni (Siena)

Nell’antica città della Val di Chiana si contano più di 40 bagni termali, ma quelli che dovete assolutamente raggiungere sono le terme gratuite: vasche calde ad accesso libero che sono ubicate a poche centinaia di metri dal centro storico. Percorrete via della Fontanacci e raggiungete vasche e bagni murati e piccole piscine dove l’acqua è costantemente a 40°.

Terme libere di Vulcano (Messina)

Vulcano, l’isola del benessere delle Eolie, ha le sue preziose terme libere, delle pozze ipertemali ricche di zolfo dove potrete bagnarvi. Raggiungete la zona della Pozza dei Fanghi, una vasca alimentata ininterrottamente da acqua, fango argilloso e vapori sulfurei e poi beneficiate delle acque rigeneranti delle “fumarole” o delle “acque calde”, a poca distanza dai fanghi.

Sclafani Bagni (Palermo)

Sclafani Bagni è uno dei segreti nascosti e meglio custoditi della Sicilia. Si trova lungo la variante montana che collega Messina a Palermo e lungo la via francigena del sud. Le terme libere, una piccola pozza termale immersa nella natura, si raggiungono con un sentiero panoramico in discesa. Poco distante dalla pozza ci sono i resti, affascinanti ed in rovina, dell’antico stabilimento termale di Sclafani Bagni. Anche il paesino con i resti del suo castello meritano una visita.

Terme libere di Segesta (Trapani)

Anche l’antica città di Segesta ha le sue terme libere, sono le Polle di Crimiso. Si tratta di sorgenti di acqua vulcanica a 47 gradi, circondate da un meraviglioso scenario naturale.

Galleria fotografica delle terme libere in Italia

Di seguito una galleria fotografica con le immagini più belle delle terme gratuite in Italia. Sfoglia la galleria per scoprire le migliori terme d’Italia.