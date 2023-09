La magia dei Mercatini di Natale in Europa

I Mercatini di Natale sono una delle tradizioni più affascinanti e amate del periodo natalizio in Europa. Le origini di questa usanza risalgono alla Germania e all’Alsazia, dove si tengono alcuni dei mercatini più antichi e rinomati.

La scelta del Mercatino di Natale perfetto

La scelta del mercatino da visitare può essere complicata, data la vastità di opzioni disponibili. La decisione può essere guidata dai propri gusti personali o dalle offerte di voli a basso costo che permettono di organizzare un viaggio pre-natalizio senza gravare troppo sul portafoglio.

Gli amanti della birra potrebbero essere attratti dai mercatini del Belgio, mentre chi è innamorato di Parigi non potrà resistere al vin brulé tipico della città dell’amore. Barcellona è la destinazione ideale per chi è alla ricerca di qualcosa di più alternativo, mentre il Trentino e l’Alto Adige sono perfetti per chi desidera scoprire le tradizioni natalizie italiane.

Le mete dei Mercatini di Natale più belli d’Europa

I mercatini di Natale più affascinanti d’Europa sono quelli che vantano una lunga tradizione e che da secoli animano le piazze delle città durante il periodo dell’Avvento. Tra i più caratteristici ci sono quelli della Germania e dell’Alsazia, che perpetuano una tradizione nata nel 1400. Tra questi spiccano i mercatini di Strasburgo, Dresda, Riquewihr, Norimberga e Colonia.

Tuttavia, anche i mercatini più recenti e meno tradizionali meritano una visita. Città e capitali europee come Parigi, Praga e Barcellona offrono una varietà di mercatini ed eventi natalizi che rendono l’atmosfera cittadina particolarmente suggestiva.

Guida ai Mercatini di Natale in Europa

Da Norimberga a Strasburgo, da Bruxelles a Parigi, di seguito è presentata una guida completa ai Mercatini di Natale in Europa, con tutte le date e le informazioni utili per visitarli.

Mercatini di Natale di Innsbruck

Ad Innsbruck, in Austria, i mercatini di Natale durano quasi due mesi. Un enorme albero di Natale risplende di fronte al Tettuccio d’Oro, i gruppi folk suonano al riparo dal freddo e gli chalet vendono decorazioni, candele, pan di zenzero ed idee regalo. Nel centro storico ci sono circa 70 bancarelle che offrono addobbi natalizi, oggetti di artigianato e delizie culinarie.

Mercatini di Natale a Strasburgo

Uno dei mercatini di Natale più belli ed antichi d’Europa è quello di Strasburgo. Fino al 26 dicembre, il centro della città ospita l’antico Mercatino di Natale che si svolge dal 1570. Le strade e le piazze della città si animano di persone intente a gustare le specialità alsaziane nelle numerose bancarelle. Il mercatino di Natale si estende su diverse vie e piazze del centro, con i punti più suggestivi in Place de Broglie e Place de la Cathédrale.

Mercatini di Natale a Stoccarda

Con le sue 280 bancarelle, il mercatino di Natale di Stoccarda è uno dei più grandi della Germania e si tiene ogni anno, da 300 anni, in una posizione incantevole tra il Castello e la Chiesa. Tutta la zona circostante, tra Piazza Schiller e Piazza del Mercato, sarà invasa dalle bancarelle che offriranno specialità della cucina tedesca come i wurst, gli holzofendinned e i biscotti alla cannella. Quello di Stoccarda è uno dei mercatini di Natale più grandi d’Europa.

Mercatini di Natale a Berlino

Sono circa 30 i mercatini di Natale che troverete a Berlino durante il periodo dell’Avvento. Nelle piazze, nelle piccole traverse, nei vicoli e nei musei, i mercatini di Natale vi sorprenderanno con artigianato, gastronomia, musica e colori. Non perdete lo spettacolo delle luminarie che da piazza Wittenbergplatz arriva fino ad Halensee. Tra i mercatini che valgono una visita c’è quello in piazza Gendarmenmarkt dedicato all’artigianato, agli antichi mestieri e a sapienti dimostrazioni e creazioni.

Mercatini di Natale a Bruxelles

Grand-Place e le stradine del centro di Bruxelles ospitano le tradizionali casette di legno dove trovare addobbi natalizi e specialità culinarie durante tutto il periodo dell’Avvento. Sono oltre 200 gli chalet allestiti intorno alla Borsa, in Place Sainte-Catherine e sul Marchè aux