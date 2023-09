Devon: un gioiello del sud-ovest dell’Inghilterra

Il Devon, terza contea più estesa dell’Inghilterra, è una delle mete turistiche più amate del Regno Unito. Questa regione offre due coste meravigliose, circa 120 spiagge sabbiose, castelli, tesori storici, pittoresche città e villaggi di pescatori, strade di campagna tortuose, cottage con tetti di paglia e sentieri panoramici come il South West Coast Path.

Attrazioni e periodi migliori per visitare il Devon

Il Devon mantiene un’atmosfera autentica e tranquilla, diffusa nei suoi villaggi della brughiera e nelle insenature sulla costa a picco sul mare. La regione offre attrazioni per visitatori di tutte le età: gli amanti della fauna selvatica possono visitare zoo, acquari e parchi naturali; i bambini possono divertirsi con un viaggio sulla South Devon Railway, esplorando l’affascinante Geopark e trascorrendo una giornata al Milky Way Adventure Park.

L’entroterra del Devon è caratterizzato da colline verdi e le brughiere selvagge di Exmoor e Dartmoor. Lungo la costa, il pittoresco villaggio di Dartmouth con il suo porto naturale conserva un forte patrimonio marittimo, ricco di storia e cultura. Exeter, con la sua straordinaria architettura, ha ispirato molti scrittori, tra cui JK Rowling.

Il Devon può essere visitato in tutte le stagioni, ma può essere molto affollato in primavera e durante i caldi mesi estivi, in particolare da metà luglio a metà settembre. L’autunno è un periodo più tranquillo, ideale per godere di giornate di sole ancora caldo con meno folla. Le temperature medie variano da 7/8 gradi in inverno a 19/20 in estate.

Le coste del Devon

Il Devon offre due coste straordinarie. La costa settentrionale è un paradiso per i surfisti, mentre la costa meridionale ha un fascino tutto suo, con un clima estivo simile a quello mediterraneo. L’oceano porta temperature miti e ricopre la costa di flora esotica.

Le città del Devon

Il Devon ospita alcuni degli scenari naturali più spettacolari d’Inghilterra, da affascinanti villaggi di pescatori a brughiere selvagge e spiagge di sabbia dorata. Exeter, la principale città del Devon, si trova lungo la costa meridionale della contea ed è la base ideale per esplorare la regione. Plymouth, la città più grande della contea, si trova anch’essa lungo la costa meridionale. Torquay, parte della “Riviera inglese”, è la zona turistica più importante del Devon.

Le spiagge del Devon

Le spiagge del Devon sono numerose e affascinanti. C’è molta varietà in termini di carattere e paesaggi tra cui scegliere. I surfisti preferiscono Croyde Beach, mentre gli amanti del sole apprezzano le sabbie dorate di Woolacombe Beach a nord e Salcombe sulla costa meridionale.

Il Parco Nazionale di Dartmoor

Il Parco Nazionale di Dartmoor è un luogo tranquillo e rilassante, ideale per gli appassionati di attività all’aria aperta. A Dartmoor è possibile esplorare la più grande quantità di circoli di pietre, croci di pietra e menhir conservati d’Europa. Le colline granitiche, le cosiddette tors, caratterizzano la regione e attirano ogni anno numerosi visitatori.