La settimana ‍finale di agosto 2023, che segna anche la conclusione dell’estate meteorologica, si prevede piena di sorprese e significative variazioni climatiche in Italia. Come anticipato in precedenti articoli, ci aspetta il passaggio di una perturbazione tra il fine settimana e l’inizio della prossima, con l’obiettivo principale di eliminare l’afa nordafricana⁣ che attualmente avvolge la Penisola.

Ultimi momenti di calore intenso

Il picco del calore

Il ‍culmine del ​calore è atteso tra giovedì‍ e sabato e potrebbe essere particolarmente intenso in molte regioni, dal⁤ nord al sud, poiché il termometro supererà facilmente i⁢ 39-40°C in ⁤molte‌ aree ⁤interne.

Arrivo della perturbazione

Nonostante ciò, nel corso del fine ‍settimana, una perturbazione proveniente dal Nord ‌Atlantico farà irruzione portando con sé aria più fresca, temporali, intensi rovesci e raffiche di vento. Il maltempo colpirà inizialmente il nord‌ tra sabato sera e ⁢domenica, per poi estendersi al centro-sud⁢ all’inizio della settimana ⁣successiva.

Il termine‌ del calore intenso

Un respiro dal caldo

Con alta probabilità, tra lunedì​ sera e le prime ore di martedì, l’intera Italia si libererà ⁢dell’abbraccio della canicola ⁣subtropicale, beneficiando di un’aria più fresca e gradevole. Tuttavia, come ogni ⁤medaglia ha due facce, da un‍ lato avremo un clima più mite, ma dall’altro ⁢dovremo affrontare temporali localmente intensi, forti rovesci e occasionali grandinate.

Impatto sulla stagione estiva

Questa perturbazione non sarà un evento ⁢isolato e potrebbe influenzare l’andamento dell’estate.‌ È importante ricordare che l’estate meteorologica si concluderà il 31 agosto,⁢ per lasciare ‍poi spazio all’autunno, almeno secondo il calendario meteo-climatico italiano. Pertanto, è molto probabile che l’inizio dell’autunno meteorologico si presenti ⁣meno caldo e afoso del solito, tendendo ad essere più fresco e, a tratti, instabile in molte regioni.

L’inizio dell’Autunno

Settembre: un mese ‍turbolento?

Settembre si preannuncia come un mese turbolento o avremo giornate ​serene e calde? Secondo le ultime⁣ simulazioni⁣ modellistiche, settembre, ovvero il​ primo mese ⁢dell’autunno meteorologico, sembra piuttosto dinamico, con⁣ diverse incursioni ‌instabili nordatlantiche ricche di temporali. Ci saranno anche giornate più ‌stabili e miti, ma senza eccessi.

Godere dell’estate settembrina

Potremo così godere della tipica estate settembrina, caratterizzata da ⁢condizioni meteo gradevoli e soleggiate, che ci permetteranno di rilassarci al mare, senza l’opprimente calura tipica delle giornate estive⁢ più intense.

In conclusione, l’ultima settimana​ di agosto 2023 porterà significative variazioni climatiche, ⁤con‍ l’arrivo di una perturbazione che porterà un respiro dal caldo⁤ intenso. L’inizio dell’autunno meteorologico si preannuncia meno caldo e afoso del solito, con ‍un settembre che‌ sembra piuttosto dinamico, ma che ci permetterà di godere della tipica estate settembrina. Meteo, un elemento ​sempre in ⁢evoluzione.