La ‌situazione meteo in Italia sta per subire un cambiamento significativo, con l’arrivo di una perturbazione che segnerà ⁣la fine dell’estate. Il Nord-Ovest sta già sperimentando i primi temporali intensi, ma questo è solo ‌l’inizio di un deterioramento ⁣del tempo che durerà almeno fino​ a mercoledì. Non⁤ solo il Nord, ma anche il Centro e, in misura minore, il Sud, vedranno un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Un drastico calo delle temperature

Accanto a piogge, temporali, ‌grandinate‌ e nubifragi locali, ci sarà anche un calo marcato delle‍ temperature, con una‍ diminuzione di 10-15 °C in molte località ⁢da Nord⁢ a Sud. Il calo termico ⁢più ⁤significativo si verificherà nel Nord,‌ che ⁤negli ultimi giorni ha sperimentato un caldo estremo, con temperature vicine ai 40 °C. Nelle regioni⁤ settentrionali, la temperatura scenderà⁤ ben ‍al di sotto dei 25 °C nelle prossime⁢ 24-36 ore.

Temperature fresche fino alla fine di Agosto

L’aria fresca ci ​accompagnerà​ fino⁤ alla fine di Agosto e si ⁢farà sentire non solo durante il giorno, ma ‌anche e soprattutto di notte. Dobbiamo ricordare che la stagione è ormai avanzata‍ e le ore di buio iniziano​ a prevalere man mano che ci avviciniamo ​ all’equinozio d’autunno. Di conseguenza, la dispersione del‍ calore notturno ‌ aumenta e le temperature tendono a scendere più facilmente durante la notte e le prime ore ‍del mattino.‌ Questo⁤ fenomeno è conosciuto ‌come irraggiamento notturno.

La combinazione di irraggiamento notturno e aria più fresca ⁤ad⁣ altitudini elevate causerà una diminuzione delle temperature‌ notturne,‍ che potrebbero scendere al di sotto dei 15 ⁤°C nelle pianure e nelle valli.

Le ⁢previsioni per Settembre

Arriviamo ora al momento ⁣più atteso, ovvero le previsioni per i ⁣primi giorni di Settembre. Sembra che l’inizio dell’autunno meteorologico, ⁢che secondo il calendario ⁣meteo-climatico italiano inizia il 1° Settembre, possa ​presentarsi più stabile​ e leggermente più caldo rispetto alla fine ⁣di Agosto.

Tuttavia, questo non significa un ⁢ritorno a temperature estreme,‌ afose e insopportabili.⁣ L’anticiclone potrebbe⁢ manifestarsi in forma piuttosto modesta, garantendo un aumento termico pienamente sopportabile. Questo sarà⁣ particolarmente vero per il Centro-Sud e le isole maggiori, che potrebbero godere ‍di giornate tipiche ⁣dell’estate⁤ di Settembre.

Le previsioni per il Nord Italia

Il Nord Italia, invece, potrebbe risentire dell’arrivo di nuove correnti fresche nord atlantiche, che potrebbero influenzare il meteo in ⁤più occasioni⁤ con acquazzoni e temporali. Al momento, non si prevedono ondate di caldo prolungate e⁤ di origine nord africana.

In conclusione,⁤ l’Italia⁤ sta per sperimentare un⁤ cambiamento significativo nelle condizioni meteo, con un calo delle temperature e l’arrivo di una perturbazione che segnerà⁢ la⁣ fine dell’estate. Le previsioni⁣ per Settembre indicano un clima più stabile e leggermente più caldo, ma senza⁤ ritorno a temperature estreme.